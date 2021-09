Buruaga no desvela su futuro ni responde a Vidal de la Peña: "No voy a entrar en polémicas que puedan debilitar al PP"

Cuando llegue el momento de las candidaturas al Congreso, tomará su decisión tras reflexionarlo con su equipo y con la Dirección nacional

SANTANDER, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, no desvela aún si se presentará a la reelección como líder del partido y, para "no debilitar" ni "dañar la imagen pública" de su partido, tampoco ha respondido a las palabras por Lorenzo Vidal de la Peña pidiendo una renovación al frente de la formación.

"No voy a entrar en ningún tipo de provocación, en ningún tipo de polémica que pueda contribuir a debilitar la única alternativa al desgobierno de Miguel Ángel Revilla que tienen hoy a su alcance los ciudadanos de Cantabria", ha dicho.

Así ha respondido al ser cuestionada este jueves por los medios de comunicación en un desayuno informativo acerca de las afirmaciones hechas hace unas semans en una tribuna de opinión en un medio por el diputado popular Vidal de la Peña, que en 2019 se incorporó al PP y fue de número 2 de la candidatura popular que lideró Buruaga a las elecciones autonómicas de ese año.

Buruaga ha asegurado que, en respuesta a la "responsabilidad" que tiene como presidenta del PP, "jamás va a contribuir" a "causar el más mínimo daño a la imagen pública del PP". "No lo he hecho nunca y no he vivido tiempos dáciles", ha dicho.

Por ello, ha insistido en que "no va a alimentar ninguna polémica con nadie" porque "no ha venido a eso", sino a "sumar" y a intentar "devolver al partido a la responsabilidades de gobierno", y no va a responder a ningún cargo o afiliado del PP o dilucidar cuestiones de ámbito interno a través de los medios de comunicación.

Y es que, según ha recordado, el PP tiene una serie de cauces y órganos internos para "decir lo que cada uno quiere decir". "Ahí es donde hay que decir las cosas y donde yo, María José Sáenz de Buruaga, digo las cosas", ha apostillado.

De hecho la presidenta del PP, no ha querido desvelar si ha mantenido una conversación en privado con Vidal de la Peña tras su tribuna de opinión.

Así, se ha limitado a señalar que ella ha participado en una reunión con los integrantes del grupo parlamentario (del que también forma parte Vidal de la Peña) para preparar el inicio de curso político y el primer pleno, que se celebrará el lunes.

EL CONGRESO "A PARTIR DE ENERO" Y SIN PISTAS SOBRE SU CANDIDATURA

En cuanto al Congreso tampoco ha avanzado fechas y ha señalado que, según el calendario nacional, está previsto que los cónclaves del partido en comunidades uniprovinciales como Cantabria tendrán lugar "previsiblemente a partir de enero". En este sentido, ha señalado que la competencia de fijar la fecha es del PP de Cantabria pero se hará en "planificación y coordinación" con el partido a nivel nacional.

A la vista de los plazos marcados, Buruaga ha subrayado que aún quedan "meses" para el cónclave del partido. "No hay congreso convocado ni tan siquiera congreso a la vista y, por tanto, sería frívolo en estos momentos perder unos meses preciosos ocupándonos en nosotros mismos y mirarnos el ombligo moientras hay que tanto que hacer por Cantabria", ha dicho.

Así, ha asegurado que el PP está ahora "centrado en Cantabria" y en la recuperación de la economía y "no se va a desviar ni un milímetro" del objetivo de devolver al partido a la "función de piloto del desarrollo de Cantabria" y a "responsabilidades de Gobierno".

Para ello, según ha dicho, se precisa un partido "fuerte, vivo, sereno y una maquinaria perfectamente engrasada y eso es a lo que estamos dedicando nuestro tiempo y esfuerzo".

Respecto a la posibilidad de que opte a la reelección como líder del PP, Buruaga ha señalado que ahora "no es el momento de candidaturas" y ha explicado que, "cuando llegue", tomará una decisión tras reflexionarlo con su equipo y con la Dirección Nacional. "Cuando lleguemos a ese río cruzaremos ese puente", ha zanjado.