Buruaga pide que gobierne la lista más votada en lugar de "otro Gobierno Frankenstien"

Reconoce que "todos habríamos querido más", pero advierte que no hay modelo "no pase o por Feijóo o por el sí expreso de Bildu"



SANTANDER, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La líder del PP de Cantabria y presidenta autonómica, María José Sáenz de Buruaga, ha defendido que gobierne su partido en España tras ser la lista más votada en las elecciones generales de este domingo, ya que para la comunidad es "mucho mejor" un presidente como Alberto Núñez Feijóo que "otro Gobierno Frankenstein".

"Cantabria necesita un Gobierno atento, un Gobierno amigo, un Gobierno que nos mire con cariño, del que podamos fiarnos, que cumpla sus compromisos", ha dicho Buruaga en el discurso que ha dado esta noche para valorar los resultados electorales.

La 'popular' ha celebrado la "gran victoria" de su formación, que ha logrado dos de los cinco diputados nacionales que se reparten en Cantabria y tres de los cuatro senadores, si bien ha reconocido que a nivel nacional "todos habríamos querido más", porque "la fragmentación de voto solo beneficia a Pedro Sánchez y solo debilita al PP".

Aún así, Buruaga ha insistido en que el PP es el ganador de las elecciones y por tanto "el que tiene que gobernar". "Tenemos que ser coherentes y vamos a serlo. Por lo tanto, vamos a reivindicar el derecho de la lista más votada a gobernar", porque "todo lo demás son componentes que ya lo sabemos no van a funcionar y no van a dar un buen resultado para España", ha añadido en alusión a los posibles pactos del PSOE para repetir Gobierno.

En este sentido, ha señalado que no hay modelo que "no pase o por Feijóo o por el sí expreso de Bildu a otro Gobierno Frankenstein", defendiendo que el primero "es el que ha ganado las elecciones. Es lo que han votado los españoles" y "no se necesitan más interpretaciones".

La líder del PP ha celebrado que el partido ha vuelto a ganar las generales en Cantabria logrando "cinco de los nueve parlamentarios nacionales que estaban en disputa" --dos diputados y tres senadores--. Una victoria que se ha producido en 85 de los 102 municipios cántabros con casi 146.000 votos, un 42,09% del total.

"Hemos vuelto a pintar Cantabria de azul", ha sentenciado Buruaga, remarcando que los apoyos han crecido un 16% y superan en casi 10 puntos al PSOE. Un "gran crecimiento" por el que ha dado las gracias a los votantes y "muy especialmente a los del PRC", que logró un escaño en las generales de 2019 y no ha concurrido a estas, por lo que la popular entiende que han recogido a "buena parte" de ese electorado.

Y ha reconocido que ésta ha sido una jornada electoral "disputadísima" y "una dura batalla", pero ha dado las gracias a los cántabros "por no dejarse vencer ni por el cansancio, ni por el desgaste, ni por el verano, ni por las vacaciones, ni por la manipulación".

"No han podido con las ganas de cambio de la sociedad de Cantabria", ha sentenciado, agradeciendo el respaldo "espectacular" que ha llevado al PP a ser "el primer partido político de este país y de esta región".

Finalmente, ha puesto en valor el trabajo del "gran equipo" del partido, que ha "cosechado un grandísimo resultado", y también el de los "magníficos candidatos" al Congreso y al Senado que "se han dejado la piel" y ahora van a "defender a Cantabria en las Cortes con toda la intensidad". En concreto, han salido electos para el Congreso Félix de las Cuevas y Javier Noriega, y para el Senado Elena Castillo, Severiano Cuesta y Juan Carlos García.

También ha tenido un reconocimiento para el líder nacional por haber logrado algo que "no ha conseguido nadie en este país". "Solo lleva un año y medio al frente del partido y ya ha conseguido volver a convertirnos en la primera fuerza política de España y nos ha llevado de 89 a 136 escaños", ha destacado Buruaga.