Buruaga pide al Gobierno regional que "se ponga las pilas porque Europa no financia ni parches ni ocurrencias"

Tilda de "decepcionante" la visita de Sánchez a Cantabria: "Nada nuevo bajo el sol en su gira de propaganda y autobombo", ha opinado

SANTANDER, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha pedido al Gobierno regional (PRC-PSOE) "que se ponga las pilas y pase de las ideas a los proyectos para optar al Fondo de Reconstrucción Europeo, porque Bruselas no financia ocurrencias, ni parches, ni déficits de gestión".

"Aquí no vale el ensayo-error. Tenemos la obligación de acertar a la primera si no queremos cosechar otro fracaso", ha advertido Sáenz de Buruaga tras asistir este viernes en la presentación por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, del Plan de Resilencia de la Economía Española.

Buruaga ha señalado que ha asistido al acto "porque su obligación es estar presente en los grandes asuntos de región y el fondo europeo de reconstrucción lo es puesto que de su gestión va a depender en buena medida el futuro de Cantabria".

La presidenta ha mostrado "su preocupación" tanto por la "indefinición" que, a su juicio, muestra Sánchez, y "mucho más por la inmadurez" con la que, en su opinión, el Gobierno de Cantabria está abordando los proyectos. "Sin proyectos reales no hay fondos y los de Cantabria están todavía en el limbo de las ideas", ha aseverado.

Y ha advertido de que socialistas y regionalistas "parecen no haber entendido nada". "No vale cualquier proyecto ni se trata de presentar proyectos al peso sin una visión de conjunto, sino proyectos de región con efecto tractor y capacidad de transformación de la economía, la empresa y el territorio, y eso es justo lo que su Plan Cantabria reactiva no tiene", ha dicho.

Para Buruaga, en este plan "escasean" los proyectos estratégicos capaces de generar un retorno y "no se prioriza suficientemente" la colaboración público privada que genera un efecto multiplicador de la inversión y aporta agilidad en su ejecución y falta vocación de impulsar la vida empresarial. "No han entendido que son fondos para los ciudadanos, no para los gobiernos ni para financiar gasto público", ha apostillado.

La presidenta del PP ha insistido en que "no hay tiempo que perder" puesto que, a su juicio, dos de los proyectos más importantes que su partido comparte, la Pasiega y el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC) "pueden no encajar en el horizonte temporal marcado por Europa para comprometer y ejecutar los proyectos".

"Este no es un buen comienzo que pueda generar esperanzas en nadie", ha afirmado Buruaga, quien ha pedido a socialistas y regionalistas "que pasen de las ideas a los proyectos, que trabajen con eficacia y con rigor, y que se pongan las pilas porque Europa no financia ocurrencias, ni parches ni déficits de gestión".

NADA NUEVO BAJO EL SOL

La dirigente popular ha calificado el encuentro con el presidente de "decepcionante" y sin "nada nuevo bajo el sol". "Seis meses después seguimos instalados en la ceremonia de la confusión mientras Pedro Sanchez continúa con su gira de propaganda y autobombo", ha censurado.

Buruaga ha criticado que "aún no se ha concretado nada ni avanzado nada" en relación a los criterios de reparto del fondo, los instrumentos de gestión compartida o los mecanismos de coordinación entre instituciones.

La presidenta ha denunciado que "lo que pasa" cuando Sánchez reparte "a discreción sin unos criterios objetivos" fondos "antepone sus intereses personales para mantenerse en el poder, privilegia a sus amigos y los cántabros salen siempre perdiendo", algo que, a su juicio, ha ocurrido con los Presupuestos Generales del Estado aprobados ayer en el Congreso.

Según Buruaga, estos fondos se han convertido en el "salvavidas político" de Pedro Sánchez y ha advertido que "lo importante es que sean el salvavidas de España y de Cantabria".