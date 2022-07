Buruaga (PP): "Cantabria ya no escucha a Revilla porque Cantabria ya no le cree"

Critica el discurso de un Revilla que 'pinta' la realidad de Cantabria de "color de rosa" pese a los "nubarrones" que vienen tras el verano

PUENTE SAN MIGUEL (REOCÍN), 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP regional, María José Sáenz de Buruaga, ha opinado este jueves que las instituciones están "fallando a los cántabros de una manera estrepitosa" en su función de mejorar la vida de los ciudadanos y solucionar sus problemas y ha lamentado el "optimismo" del presidente de la comunidad, Miguel Ángel Revilla, "al que Cantabria ya no escucha porque Cantabria ya no le cree".

"No podemos venir a izar las banderas y decir que todo es de color de rosa cuando se acumulan sobre Cantabria cada vez mas consecuencias de un mal uso de nuestra autonomía", ha afirmado la dirigente popular después de participar en Puente San Miguel en el acto del Día de las Instituciones de Cantabria.

Según Buruaga, lo que necesita la comunidad autónoma es "optimismo de verdad", el que viene del trabajo y la eficacia; el de los resultados y las soluciones, porque, según ha dicho, así es como se avanza y se ayuda a los ciudadanos a salir adelante y no "contando cuentos y vendiendo motos", como, en su opinión, ha hecho hoy Revilla en su discurso en el acto del Día de las Instituciones, celebrado en Puente San Miguel (Reocín).

La presidenta ha defendido que los cántabros necesitan más que nunca que las instituciones funcionen y que haya una buena gestión, pero cree que lamentablemente "están fallando" y por eso cree que "hay en la calle un sentimiento generalizado, y mayoritario", de que "no se puede seguir por este camino ni con este Gobierno, ni en Cantabria ni en España".

Según Buruaga, los españoles soportan un Gobierno "en crisis permanente, que tiene como única ideología resistir a toda costa, que ha convertido a España en un escenario de una lucha de egos particulares y que no tiene un proyecto para este país y mucho menos para Cantabria", que está "absolutamente abandonada".

Y ha afirmado también que Cantabria padece "un Gobierno que no gobierna, que no tiene rumbo, que no tiene dirección política, que no tiene un proyecto de región". Así, ha opinado que Revilla no ha ofrecido hoy en su discurso "ni respuestas, ni soluciones ni resultados a los cántabros". "Se ve a la legua que la legislatura está amortizada y la coalición PRC-PSOE está agotada", ha dicho Buruaga, quien ha acusado al bipartito de "haber dado la espalda a las familias y a las empresas en el peor momento".

Buruaga ha señalado que la legislatura termina "sin un solo proyecto tractor y transformador de la economía en marcha" que lleve el nombre de Miguel Ángel Revilla o de Pedro Sánchez, que, según ha dicho, "va de agravio en agravio y de ninguneo en ninguneo a esta tierra con el silencio cómplice y la sumisión de los regionalistas".

La presidenta de los 'populares' cántabros ha advertido de que la economía regional, pese a datos "coyunturales" y "estacionales", como a su juicio es el de la EPA de hoy, está "débil y rezagada en términos de crecimiento económico y de creación de empleo" y ha lamentado que mientras esto ocurre, Revilla vive "fuera de la realidad" y "metido en esa burbuja de populismo, de demagogia y también de propaganda".

Frente al optimismo de Revilla, Buruaga ha avisado de que el futuro se presenta "complicado" y con "nubarrones en el horizonte" y ha explicado que en septiembre, después de un verano que está siendo récord para el turismo, se volverá a hablar del Euribor, el déficit y la deuda y volverá "la dura realidad" de una región "mal gobernada", con importantes problemas económicos, industriales y sanitarios sin resolver.

Buruaga ha concluido su valoración afirmando que espera que el 28 de julio del año que viene los cántabros puedan celebrar no solo el Día de las Instituciones, sino también que las instituciones autonómicas "se han puesto las pilas y son capaces de defender el interés de Cantabria y resolver los problemas de los cántabros".

"Yo espero que haya un cambio político para entonces en Cantabria, que abandonemos este sentimiento de derrota y de resignación y que se abra un escenario de confianza, de certezas y de esperanza en el futuro", ha dicho.