Buruaga (PP) cree que Sánchez "solo promete otro año en blanco para Cantabria" en los PGE de 2021

SANTANDER, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Partido Popular, María José Sáenz de Buruaga, ha afirmado hoy que en los Presupuestos del Estado para 2021, Pedro Sánchez "solo promete otro año en blanco para Cantabria" y ha advertido de que estas cuentas "son la constatación de que la alianza de los regionalistas con el PSOE es mala y perjudicial para la región".

"Estos presupuestos son los de la decepción y el incumplimiento", ha dicho la presidenta del PP en nota de prensa, tras haber aprobado el Consejo de Ministros del Gobierno PSOE-Podemos unas cuentas en las que la inversión en Cantabria "cae en más de un 14% mientras sube en España y el Gobierno dispone de más fondos que nunca para gastar".

Para la dirigente popular, parece que Pedro Sánchez "no se ha enterado" de que Cantabria también está sufriendo la pandemia y una grave recesión. "No puede ser que el Gobierno de España invierta en Cantabria menos ahora que estamos en una recesión de lo que invertía cuando estábamos en crecimiento. Uno necesita más ayuda cuando peor está y este presupuesto no va a servir para recuperar la economía, sino para rematarla", ha dicho.

"Pedro Sánchez abandona de nuevo todos los grandes proyectos de infraestructuras pendientes y vuelve a incumplir sus compromisos con Cantabria", ha dicho.

Y ha advertido de que en 2021 "no va a haber más obra pública" que la que dejó adjudicada y en marcha el ministro Íñigo de la Serna hace más de dos años: los accesos al Puerto de Santander y el enlace Sierrapando-Barreda.

"Todo lo demás, como el día de la marmota, o desparece de los presupuestos o se incluyen partidas que no son más que una anécdota", ha afirmado Buruaga, quien ha subrayado que 2021 va a ser otro año perdido para la integración ferroviaria de Santander y Torrelavega, el Desfiladero de la Hermida, el Puerto de los Tornos, el tercer carril de la A-8 de Laredo al Límite con Vizcaya y de la A-67 de Polanco a Santander, la conexión ferroviaria con Madrid o la autovía Aguilar-Burgos.

La presidenta del PP ha concluido que estos presupuestos "son la demostración de que el acuerdo del PSOE con el PRC es malo y perjudicial para Cantabria". "Vemos una vez más para qué sirve la alianza de Miguel Ángel Revilla con Pedro Sánchez, absolutamente para nada. El papeluco es una farsa que se incumple de cabo a rabo", ha afirmado.

Buruaga ha dicho que el presidente Revilla, que calificó el proyecto de presupuestos fallido de 2019 de "ofensa a Cantabria", tiene que decidir "si defiende las necesidades de la región o sigue acomodado, siendo comentarista del desastre de su coalición con Pedro Sánchez".

"Para lo primero, puede contar con el Partido Popular, para lo segundo, que no cuente con nosotros ni un segundo porque nosotros no tenemos ninguna hipoteca política ni con Sánchez ni con Iglesias", ha apostillado.

Ha señalado por último que "espera que Revilla no use los 44 millones consignados para Valdecilla para excusar a Sánchez. "Faltaría más, porque con esa partida no se salda la deuda de 66 millones tras años y años de incumplimientos de los gobiernos del PSOE, que nunca en la historia de la comunidad han consignado en los Presupuestos Generales del Estado un solo euro para el hospital".