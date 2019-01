Buruaga sigue al frente del PP para "evitar un cisma" y porque se lo pide Casado

Publicado 08/01/2019 22:58:32 CET

Asegura que el presidente nacional le ha garantizado "plena autonomía" para diseñar las candidaturas

SANTANDER, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, seguirá al frente del partido en la comunidad autónoma a pesar de que Génova haya impuesto a la medallista olímpica Ruth Beitia como candidata a la Presidencia de Cantabria para, según ha dicho, "es la única manera de evitar un cisma" en la formación y porque el presidente nacional, Pablo Casado, se lo ha pedido y le ha garantizado "plena autonomía" para confeccionar las candidaturas.

Sáenz de Buruaga así lo ha anunciado tras la reunión del Comité Ejecutivo Regional, en manos de cuyos integrantes ha puesto a disposición su cargo pero en el que ha sido avalada por "una mayoría abrumadora, casi unanimidad ya que solo ha habido tres abstenciones" que han correspondido a los tres senadores Javier Fernández, Blanca Martínez y Esther Merino, del sector crítico, afin al expresidente Ignacio Diego, al que pertenece también Beitia.

La líder del PP cántabro ha asegurado que estos dos días han sido "los más díficiles y dolorosos" que ha vivido en los últimos tiempos, principalmente porque 'Génova "no ha escuchado" ni "atendido" la propuesta del partido en la comunidad autónoma, que defendía que ella, como presidenta 'popular', debía ser la candidata a la Presidencia de Cantabria y ser quien se midiese en las urnas con el actual presidente regional y secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla.

Pese a la decisión de Génova de designar a Ruth Beitia como candidata, Sáenz de Buruaga ha manifestado que "las normas son las que son", que "son las que nos hemos dado voluntariamente" los 'populares' y ha evidenciado que "la decisión corresponde al presidente nacional, que ha impuesto su criterio".

La dirigente regional, que no ha citado a la ya candidata en ningún momento, ha lamentado que en Madrid no se haya "escuchado la voz de los militantes" de Cantabria y ha considerado que, aunque tras ello "lo más fácil hubiese sido apartarme de la presidencia, quitarme del medio y dar por terminada esta etapa", el partido, el comité y "cientos" de afiliados le han pedido que continúe.

En una declaración sin preguntas, Sáenz de Buruaga, que es la primera vez que habla tras la designación de Beitia por 'Génova', ha asegurado que ayer, lunes, a estas horas, había tomado la decisión de irse y tan solo estaba "a expensas de compartirla con el Comité Ejecutivo" pero ha decidido "escuchar al PP de Cantabria", que le "ha pedido que no se vaya". "No he podido decir 'no' al Partido Popular", ha aseverado.

La presidenta del PP ha afirmado que se queda "para no retroceder dos años" ni "tirar por la borda los frutos del trabajo y la ilusión de tanta gente, para no dar por entregado ni enterrado este proyecto". "Destruir es muy fácil, cualquiera puede hacerlo. Construir es muy difícil, no todos saben, no todos pueden, ni todos quieren", ha añadido Buruaga, que ha asegurado que su conducta va a ser la de "no contribuir ni un ápice a dañar el proyecto del PP".

Además, ha señalado, como otras razones de su permanencia, que, con ella, se iba a marchar "el grueso" de la Dirección Regional y caerían "muchas de las candidaturas municipales a las que todos los días se sube gente". "Porque no quiero bajas, sino altas en el partido", ha aseverado.

TRES HORAS DE REUNIÓN Y SIN BEITIA

El encuentro del órgano de dirección del partido se ha prolongado durante tres horas y, a su inicio, pasadas las siete y media de la tarde, la mayor parte de los integrantes han recibido a la líder regional entre aplausos.

No la han aplaudido ninguno de los tres senadores que, al igual que Beitia, pertenecen al sector crítico que apoyó a Diego en el congreso de hace casi dos años en el que Sáenz de Buruaga le arrebató el liderazgo de la formación por solo cuatro votos de diferencia.

Beitia, que también forma parte de este órgano por ser secretaria de Deportes de la Ejecutiva Nacional del PP, no ha asistido a la reunión debido a que estaba acompañando a su padre en el hospital, según han informado fuentes del partido.