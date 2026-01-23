Buruaga traslada la "tristeza y dolor" de los cántabros en el libro de condolencias por el accidente ferroviario

Buruaga firma en el libro de condolencias por el accidente ferroviario de Adamuz. - GOBIERNO DE CANTABRIA

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha firmado en el libro de condolencias por el accidente ferroviario de Adamuz, instalado en el estand de Andalucía en la Feria Internacional de Turismo (FITUR), que se celebra del 21 al 25 de enero en el IFEMA de Madrid.

Antes del inicio del acto por el Día de Cantabria en FITUR, previsto a las 12.00 horas de este viernes, la presidenta regional ha visitado el estand de Andalucía, donde ha trasladado la "tristeza y dolor" de los cántabros por el trágico accidente.

"Quiero expresar el nombre de los cántabros nuestras condolencias por las víctimas del trágico accidente ferroviario de Adamuz que tanta tristeza y dolor nos ha causado a todos. Nuestro sentido recuerdo y un cariñoso abrazo al pueblo andaluz. Que nuestra participación en la 46 edición de Fitur sirva de homenaje a todos ellos", ha escrito Buruaga en el libro.