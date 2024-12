Buruaga ve "un parche y un cebo" la condonación de la deuda: "No es la panacea ni la solución"

SANTANDER 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta cántabra, María José Sáenz de Buruaga, ha dicho que la condonación de la deuda a las comunidades, que el Gobierno central pretende abordar en enero, "no es más que un parche", pero no "la solución" al problema de la financiación autonómica, que ha de tratarse desde la "multiletaralidad" y no de forma "bilateral".

Es más, la dirigente del PP regional ha tachado esa propuesta, trasladada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez este viernes en Santander, en la Conferencia de Presidentes, de "cebo" a los territorios, "a ver si se conforman con las migajas", ha dicho, y cada uno se centre en lo suyo y no lo de todos. Pero Buruaga ha avisado que su partido y las comunidades que dirige no van a "entrar en ese cebo".

Lo ha advertido así en la rueda de prensa que ha ofrecido al término de la cumbre, que se ha prolongado durante casi seis horas en el Palacio de la Magdalena de la capital cántabra, y que ha sido una "decepción" para ella, toda vez que se ha saldado "sin acuerdos". Extremo que ha achacado a Sánchez, que no ha dado ni "la más mínima oportunidad" al "consenso" debido a las "hipotecas" que tiene con sus socios y a que es "reo" de ellos.

En la reunión, en la que han participado todos los presidentes autonómicos, varios ministros y el Rey Felipe VI en el arranque, se han tratado diferentes asuntos en materia de financiación autonómica, vivienda, sanidad -déficit de profesionales- y gestión migratoria, pero ha sido "una oportunidad perdida" para la mandataria cántabra.