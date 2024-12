Buruaga ve "un parche y un cebo" la condonación de la deuda: "No es la panacea ni la solución"

Dice que Sánchez no ha hablado de cupo, pero sí de "singularidad" y de "bilateralidad", algo "incompatible" con el régimen común

SANTANDER, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta cántabra, María José Sáenz de Buruaga, ha dicho que la condonación de la deuda a las comunidades, que el Gobierno central pretende abordar en enero, "no es más que un parche", pero no "la panacea" ni "la solución" al problema de la financiación autonómica, que ha de tratarse desde la "multiletaralidad" y no de forma "bilateral", ha insistido.

Es más, la dirigente del PP regional ha tachado esa propuesta, trasladada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez este viernes en Santander, en la Conferencia de Presidentes, de "cebo" a los territorios, "a ver si se conforman con las migajas", ha dicho, y cada uno se centra en lo suyo y no lo de todos. Pero su partido y las comunidades que dirige no van a "entrar en ese cebo", ha avisado.

Lo ha advertido así en la rueda de prensa que ha ofrecido al término de la cumbre, que se ha prolongado durante casi seis horas en el Palacio de la Magdalena de la capital cántabra, y que ha sido una "decepción" para ella, toda vez que se ha saldado "sin acuerdos". Extremo que ha achacado a Sánchez, que no ha dado ni "la más mínima oportunidad" al "consenso" debido a las "hipotecas" que tiene con sus socios y a que es "reo" de ellos.

En la reunión, en la que han participado todos los presidentes autonómicos, varios ministros y el Rey Felipe VI en el arranque, se han tratado diferentes asuntos en materia de financiación autonómica, vivienda, sanidad -déficit de profesionales- y gestión migratoria, pero ha sido "una oportunidad perdida" para la mandataria cántabra.

CONDONACIÓN DEUDA COMUNIDADES Y FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Sobre el anuncio del Gobierno de convocar en enero un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para abordar la condonación de la deuda de las comunidades de régimen común -tema que el Ejecutivo de Sánchez pactó con ERC-, Buruaga lo ve "un parche" o incluso "un cebo" pero no "la panacea" ni, mucho menos, "la solución".

En su lugar, y como había avanzado antes del cónclave, ha pedido a Sánchez un compromiso de que cualquier cuestión sobre financiación se aborde entre todas las comunidades y no de forma bilateral, con "pactos secretos" con separatistas e independentistas, que se "blinde" el régimen común y se desista del cupo catalán, cortando "de raíz" cualquier avance hacia la soberanía fiscal de Cataluña.

La presidenta cántabra ha desvelado que el jefe del Ejecutivo central no ha hablado en la Conferencia de cupo, pero sí de "singularidad" y de "bilateralidad", algo a sus ojos "incompatible" con el régimen común.

Partidaria de decidir y repartir los impuestos de "todos" entre "todos", María José Sáenz de Buruaga -y otros dirigentes regionales, según ha asegurado- quieren que en el CPFF previsto en enero se hable de financiación autonómica, que es "el verdadero problema", dado que el modelo actual caducó hace una década.

Y es que además, tal y como ha apuntado, "nadie" sabe cómo va a ser dicha condonación -que, por ejemplo, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, también rechaza, salvo para la Comunidad Valenciana por la DANA-.

En todo caso, Buruaga ha precisado que no se trataría de perdonar la deuda de las autonomías, sino los intereses de la misma -unos 3 millones por cada cien en el caso de Cantabria, ha calculado a modo de ejemplo, precisando en cualquier caso que dicha cuantía no supondría más capacidad de gasto-.

EL SMI, UN ARGUMENTO DE AYUSO, PERO NO UNA PROPUESTA

En su comparecencia ante los medios, ha sido cuestionada por unas palabras que ha pronunciado en la reunión Díaz Ayuso, para quien "el salario mínimo no debería ser igual para un agricultor extremeño que para un empresario de Madrid".

Buruaga ha aclarado que "no ha habido ninguna propuesta" al respecto, sino que ha sido un "ejemplo" o "argumento" de la madrileña para explicar distintas circunstancias sobre igualdad y pronunciarse precisamente "en contra" de los "privilegios" de unos territorios respecto a otros o de que haya ciudadanos "de primera y de segunda".

VIVIENDA, SANIDAD Y MIGRACIÓN

En cuanto al resto de asuntos tratados, en materia de vivienda Buruaga ha valorado alguna propuesta del Gobierno, aunque "sin concretar", como la necesidad de reformar la Ley del Suelo, algo en lo que están "todos de acuerdo".

Tampoco ha habido concreción, según ha dicho, en el planteamiento de una sociedad de vivienda estatal, punto en el que la cántabra ha rechazado "duplicar" entidades.

Y, en cualquier caso, ha opinado que "de nada sirve anunciar medidas si no se arregla el verdadero problema de fondo", que a su juicio pasa por una política "intervencionista" basada en una norma, la estatal de vivienda, que ha "fracasado" y que hay que "derogar".

La mandataria regional ha abogado asimismo por desbloquear la 'Ley antiokupación' y que el Estado ponga más suelo a disposición de las autonomías para colaborar en la construcción de vivienda asequible, o que se apueste por una fiscalidad que incentive el mercado.

Respecto al déficit de profesionales médicos, Buruaga -que fue consejera de Sanidad entre 2011 y 2015- ha lamentado no haber escuchado en la Conferencia de Santander ninguna propuesta "de envergadura" que tenga efectos "inmediatos", y que solo se hayan hecho algunas "bienintencionadas" pero, a sus ojos, "insuficientes".

Y del fondo de 223 millones de euros que el Estado dará a las comunidades autónomas para que desarrollen soluciones sanitarias con inteligencia artificial, ha reconocido que está "muy bien", pero a renglón seguido ha contrapuesto los "dos o tres" millones que -calcula- corresponderán a Cantabria con los más de cien que a este fin prevé destinar su Ejecutivo en el marco de la Agenda Digital.

Finalmente, en política migratoria, ha mencionado una propuesta que se ha puesto sobre la mesa "en el último minuto" de la Conferencia de Presidentes consensuada con los gobiernos vasco y canario sobre el reparto extraordinario por decreto de MENAS, los menores migrantes no acompañados, mientras se regula una situación definitiva, pero que al llegar al final de la reunión no se ha podido leer, posicionarse ni someter a acuerdo, ha lamentado Buruaga.