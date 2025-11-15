Cabaña Verónica registra la segunda mínima del país y Coriscao la sexta mayor racha

SANTANDER 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cabaña Verónica ha registrado esta madruga la segunda temperatura mínima de España, y Coriscao --ambos en la vertiente cántabra del Parque Nacional de Picos de Europa-- la sexta mayor racha de viento.

Así, la primera estación meteorológica ha anotado -2,5 grados centígrados a las 4.40 horas, solo superada en el ranking de los diez puntos donde más ha bajado el mercurio de los termómetros en el país por los -3,2ºC de Pradollano, en el Parque Nacional de Sierra Nevada (Granada), y la única en negativo en la comunidad.

Mientras, Coriscao ha registrado a las 6.00 horas la sexta mayor racha al soplar el viento a 103 kilómetros por hora. La primera han sido los 121 km/h de Valdezcaray, en La Rioja.

Además, en la lista donde más veloz ha ido el viento está San Roque de Riomiera donde pasada la medianoche ha soplado a 60 km/h, lo que la sitúa en la novena posición, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press.