Cabárceno documenta las reacciones ante el eclipse: inquietud en los leones o reagrupación de elefantes

Las jirafas reaccionaron con "carreras repentinas" propias de signos de peligro y la fauna ibérica con bramidos "poco comunes" SANTANDER 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Parque de la Naturaleza de Cabárceno ha documentado el comportamiento de los leones y los elefantes africanos durante el eclipse total solar, en el marco del proyecto impulsado por la Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios (AIZA) para analizar la respuesta de diferentes especies ante este fenómeno astronómico.

Los primeros mostraron mayor inquietud conforme aumentaba la oscuridad, mientras los segundos se mantuvieron reagrupados durante esa fase. Otros ejemplares también mostraron signos de "inquietud", como las jirafas, que reaccionaron con "carreras repentinas" propias de una "alerta ante la posible presencia de signos de peligro", y la fauna ibérica con bramidos "de tonalidad y frecuencia poco comunes".

La iniciativa, en la que han participado un total de doce zoos y acuarios de España y uno de Portugal, ha permitido recopilar registros audiovisuales sobre la respuesta de los animales ante el descenso de luminosidad asociado al fenómeno astronómico.

Cabárceno, gestionado por la empresa pública Cantur y dependiente de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, filmó los recintos de elefantes y leones africanos durante las distintas fases del eclipse del 12 de agosto, ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

Las observaciones realizadas han permitido detectar cambios en el comportamiento a medida que disminuía la intensidad de la luz y en los momentos en los que volvía a recuperarse.

En el caso de los leones, la manada mostró una mayor inquietud conforme aumentaba la oscuridad. Esto fue apreciable en los machos, que incrementaron su actividad durante el desarrollo del eclipse. Por su parte, la hembra de la manada, 'Naisa', se activó tras detectar el cambio de luz y se aproximó hacia la cría.

Mientras, los elefantes se mantuvieron reagrupados durante la oscuridad del eclipse. Una vez recuperada la luz, regresaron a su comportamiento habitual.

Estos resultados de la instalación cántabra se han incorporado al proyecto de AIZA, que ha permitido recabar las observaciones realizadas trece centros zoológicos y acuarios de la península Ibérica y reunir las respuestas de una amplia variedad de especies ante un eclipse solar.

COMPORTAMIENTOS INUSUALES

Además, otras especies del parque cántabro también han mostrado comportamientos inusuales durante los momentos de penumbra.

As, las jirafas reaccionaron con "signos de inquietud" y con "carreras repentinas propias de la alerta ante la posible presencia de signos de peligro".

En la zona dedicada a la fauna ibérica, venados y gamos también emitieron bramidos "de tonalidad y frecuencia poco comunes".

NO HAY RESPUESTA HOMOGÉNEA.

La información recopilada por AIZA apunta a que no existe una respuesta homogénea de los animales ante un eclipse. Y es que aproximadamente la mitad de las especies observadas mostraron cambios o respuestas puntuales coincidentes con el descenso de luz, mientras que en el resto no se apreciaron modificaciones significativas respecto a su comportamiento habitual.

Entre las respuestas registradas se encuentran variaciones en los niveles de actividad, estados de alerta, conductas de descanso, exploración o agrupamiento.

La mayor parte de los centros que forman parte de este proyecto colaborativo se encuentran en puntos especialmente favorables para observar el eclipse, dentro de la franja de máxima oscuridad.

Junto al Parque de la Naturaleza de Cabárceno, participan también el Oceanogràfic de Valencia, Terra Natura Benidorm, Bioparc Fuengirola, Sendaviva, Tierra Rapaz, Faunia, Zoo Aquarium de Madrid, Acuario de Zaragoza, Zoo de Santillana del Mar, Lacuniacha, Río Safari Elche y Zoomarine, en Portugal.

La iniciativa busca contribuir al conocimiento sobre el comportamiento de los animales ante cambios excepcionales en las condiciones ambientales, como la reducción repentina de la luz asociada a un eclipse.

La experiencia servirá además como base para continuar el proyecto durante los próximos grandes eclipses que serán visibles desde la península Ibérica: el total del 2 de agosto de 2027 y el anular del 26 de enero de 2028.