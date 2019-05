'la Caixa' facilita la creación de 96 microempresas a emprendedores cántabros en situación de vulnerabilidad

Publicado 08/05/2019 14:38:50 CET

SANTANDER, 8 May. (EUROPA PRESS) -

'la Caixa' ha facilitado la creación de un total de 96 microempresas a emprendedores en situación de vulnerabilidad en Cantabria en tres años, gracias al programa de inclusión sociolaboral 'Incorpora', cuyo objetivo es fomentar el autoempleo entre personas que no cuentan con los recursos necesarios para iniciar un proyecto.

La entidad les ha facilitado, desde el Punto de Autoempleo de Cantabria, gestionado por la Asociación Cantabria Acoge, acompañamiento y apoyo para emprender su negocio.

Los sectores de los servicios y hostelería han sido los más atractivos para los emprendedores, ya que un 60% se decantan por estas actividades (30% cada una), seguida de la construcción (14%). Además, seis de cada diez usuarios que deciden emprender en el marco de este programa tienen entre 30 y 45 años.

Estos y otros datos han sido facilitados por responsables de la iniciativa este miércoles en un encuentro con los medios en uno de estos nuevos negocios: 'Monster Fitness'.

Allí, han resaltado que desde la puesta en marcha de la línea de autoempleo de Incorpora, hace tres años, MicroBank, el banco social especializado en microfinanzas participado íntegramente por CaixaBank, ha concedido más de un millón de euros en microcréditos a beneficiarios del programa en Cantabria.

Y desde enero de 2016 hasta ahora, el Punto de Autoempleo Incorpora (PAI) en Cantabria ha atendido a 275 personas interesadas en esta oportunidad.

De los emprendedores, más de la mitad -el 56%- son hombres, frente al 44% restante de mujeres. La mayoría, el 60%, tienen entre 30 y 45 años, y el 30% menos de 30 años.

TÉCNICO DE AUTOEMPLEO

En esta iniciativa destaca una figura clave: el técnico de autoempleo, que proporciona asesoramiento y formación adaptada a cada fase del proyecto.

Para ello, gestiona la elaboración del plan de empresa, la vinculación con los agentes del territorio que apoyan a los emprendedores, el análisis de necesidades y riesgos y de viabilidad de la empresa, y la búsqueda de financiación y ayudas o de un local adecuado.

Para contribuir a la consolidación del negocio, los técnicos ofrecen apoyo también durante la actividad empresarial, llevando a cabo un seguimiento personalizado.

Javier Suárez-Olea Tudela, técnico del Punto de Autoempleo en Cantabria, explica que lo que más cuesta a los emprendedores es organizar y desarrollar su idea de negocio.

"Para mí es muy importante el elaborar un pequeño proyecto de negocio, tener paciencia y medir bien los tiempos. Las prisas no son buenas, en ocasiones nos encontramos con emprendedores que han perdido ayudas para iniciar su actividad o que se han precipitado en el comienzo de la actividad sin conocer si era viable o no la idea. Una buena atención y acompañamiento antes, durante y después de la puesta en marcha de los negocio es vital para poder tener éxito", ha detallado al respecto.

EMPRENDEDORES

Uno de los emprendedores que ha explicado su experiencia en rueda de prensa es Jefferson David Colorado, de 41 años, quien ha montado el gimnasio 'Monster Fitness', abierto en agosto de 2018.

"Encontrar trabajo es muy difícil en estos momentos, sobre todo en este sector. He trabajado más de seis años en el sector en otros centros como entrenador personal, y de la noche a la mañana me vi sin trabajo y ante un futuro bastante incierto. Me surgió esta oportunidad y aunque no ha sido fácil empezar de cero, valoro los primeros meses como muy buenos gracias al apoyo familiar y al apoyo motivacional de Incorpora", ha manifestado.

También ha participado en la convocatoria Verónica Heredia, propietaria de 'Qué detalle Spain', dedicada a la organización, decoración y personalización de detalles y celebraciones desde marzo de 2018.

A esta joven, de 23 años, el autoempleo le ha servido para poder posicionarse en el mercado laboral "en algo que me gusta, disfruto y se me da bien. Lo más fácil hasta ahora ha sido la puesta en marcha ya que realicé con calma todo el proceso y estuve muy bien asesorada y acompañada. Lo más difícil está siendo darme a conocer", ha expuesto.