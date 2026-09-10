Archivo - Camargo abre la inscripción en el taller de costura gratuito para recrear el vestuario de mayo de 1808 - ALBERTO G. IBANEZ - Archivo

CAMARGO, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camargo ha abierto el plazo de inscripción para el taller de costura en el que vecinos colaboran en la preparación del vestuario y la ambientación de la Fiesta Homenaje a Pedro Velarde, una de las celebraciones más representativas del municipio.

El curso, gratuito, comenzará el 5 de octubre y se prolongará hasta mayo en el Centro Cultural La Vidriera (Maliaño) y contará con dos sesiones de dos horas de duración los lunes y miércoles, de 17.30 a 19.30 horas.

Tiene como finalidad confeccionar prendas de época y elementos decorativos inspirados en las ropas y ambientes propios de inicios del siglo XIX, momento en el que tuvo lugar el levantamiento del 2 de mayo contra la ocupación francesa.

De este modo, los participantes aprenderán a elaborar prendas como los vestidos femeninos de cintura alta, confeccionados con tejidos ligeros, como los chales, mantillas y peinetas que los solían acompañar.

Además, se trabajará sobre el traje corto masculino, compuesto por chaleco, calzón hasta la rodilla, medias, chaqueta y sombreros de época.

Así lo ha indicado en un comunicado el Consistorio, en el que el alcalde, Diego Movellán, ha puesto en valor la participación de los vecinos en una celebración que "ha ido ganando en realismo y espectacularidad edición tras edición" gracias "a la implicación de los camargueses", ha dicho.

"Queremos que quienes vengan a Camargo durante esos días no sean únicamente espectadores, sino que encuentren un municipio volcado con la recreación de uno de los episodios más importantes de nuestra historia", ha manifestado.

En este sentido, el regidor ha señalado que la confección y utilización de vestuario de época "contribuye de manera decisiva a transformar las calles y plazas" durante la Fiesta Homenaje a Pedro Velarde.

"Cada vecino que se viste de época, cada comercio que se implica y cada asociación que participa en las recreaciones nos ayuda a conseguir una ambientación más cuidada y fiel al periodo histórico que queremos representar", ha destacado.

Por ello, Movellán ha animado a los vecinos a participar en una iniciativa que, además del aprendizaje de las técnicas de confección, "permite vivir desde dentro una de las fiestas que mejor representan la identidad de Camargo".

"Nuestro objetivo es ilusionar e implicar a los camargueses, que salgan a la calle vestidos de época y formen parte de la propia recreación", ha subrayado el alcalde, quien ha recordado que la última edición de la fiesta congregó a cerca de 45.000 personas, un récord de asistencia que anima "a seguir trabajando para hacer cada año una fiesta más participativa y cuidada, con una recreación histórica de calidad".

En concreto, entre las citas que registraron una mayor participación se encuentran el Gran Desfile de la Libertad, el Mercado Goyesco, el cañonazo inaugural en los campamentos militar e histórico, el Desfile de las Luciérnagas y las actividades destinadas al público familiar, además de las recreaciones históricas vinculadas a la figura de Pedro Velarde o el concierto de Mägo de Oz, que congregó a cerca de 15.000 personas en el Parque de Cros.

Las personas que estén interesadas en inscribirse en esta actividad pueden hacerlo del 16 al 23 de septiembre en la recepción de Cultura de La Vidriera, en horario de 9.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas.