Archivo - Camargo abre el plazo de inscripción para tres cursos de formación dirigidos prioritariamente a desempleados - AYUNTAMIENTO DE CAMARGO - Archivo

CAMARGO 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camargo ha abierto el plazo de inscripción para tres nuevas acciones formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados. Los cursos permitirán obtener formación en dirección de actividades de tiempo libre educativo, jardinería y administración y diseño de redes departamentales.

Las tres propuestas se desarrollarán de manera presencial en el Centro Municipal de Formación, ubicado en Maliaño, en horario de 9.00 a 14.15 horas. Cada curso contará con un máximo de 15 alumnos, por lo que la oferta incluye un total de 45 plazas, ha informado el Ayuntamiento.

El primero de los cursos es el certificado profesional de Nivel 1 'Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería', con una duración de 360 horas. La formación comenzará el 5 de octubre y finalizará el 22 de enero de 2027. El plazo para presentar las solicitudes permanecerá abierto hasta el 30 de septiembre.

Los contenidos abordarán las operaciones básicas en viveros y centros de jardinería; la instalación de jardines, parques y zonas verdes; las tareas necesarias para su mantenimiento, y la prevención de riesgos laborales. Al tratarse de una formación de Nivel 1, no se exige una titulación académica previa para acceder a ella.

También hasta el 30 de septiembre estará abierto el plazo de inscripción para el certificado profesional de Nivel 3 'Dirección y coordinación de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil'. El curso se impartirá entre el 13 de octubre y el 26 de febrero del próximo año y tendrá una duración de 440 horas.

Esta formación capacitará al alumnado para planificar, organizar, gestionar, dinamizar y evaluar proyectos educativos de tiempo libre dirigidos a la infancia y la juventud, así como para coordinar equipos de monitores. Su programa incluye procesos grupales y educativos; técnicas y recursos de animación; planificación y evaluación de proyectos; coordinación de equipos y prevención de riesgos laborales.

La tercera acción formativa será el certificado profesional de Nivel 3 'Administración y diseño de redes departamentales', que se desarrollará entre el 16 de noviembre y el 28 de mayo de 2027. Tendrá una duración total de 640 horas y el plazo de inscripción finalizará el 30 de octubre.

El alumnado adquirirá conocimientos para diseñar arquitecturas de comunicaciones, supervisar la implantación de redes telemáticas, administrar estos sistemas y prestar la asistencia técnica necesaria. La formación incluye módulos sobre diseño, implantación y administración de redes telemáticas, además de prevención de riesgos laborales.

Para acceder a los dos certificados profesionales de Nivel 3 será necesario disponer del título de Bachiller, de un título de grado medio o cumplir alguna de las restantes vías de acceso previstas, entre ellas, haber superado la formación correspondiente de nivel 1 y nivel 2 de la especialidad.