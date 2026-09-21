Camargo amplía las prestaciones de emergencia social para llegar a más familias y cubrir nuevas necesidades

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CAMARGO 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camargo ha puesto en marcha las nuevas bases reguladoras de las prestaciones económicas de emergencia social, que amplían tanto los supuestos que pueden ser atendidos como los niveles de ingresos establecidos para acceder a estas ayudas. El Consistorio dispone de 80.000 euros anuales para hacer frente a estas prestaciones destinadas a personas y familias del municipio que atraviesan situaciones de vulnerabilidad económica.

El alcalde, Diego Movellán, ha indicado que la modificación permite adaptar estas prestaciones "a la realidad económica" de las familias de Camargo y conseguir que lleguen a más vecinos que necesitan el respaldo del Ayuntamiento "en un momento de dificultad". "Queremos que los Servicios Sociales municipales dispongan de herramientas suficientes para actuar cuando una familia no puede afrontar gastos esenciales relacionados con su vivienda, los suministros o las necesidades de sus hijos", ha aseverado.

Según ha informado este lunes el Ayuntamiento, una de las modificaciones introducidas afecta al plazo del que disponen los beneficiarios para acreditar el destino de las cantidades recibidas, que pasa de 30 a 90 días.

Asimismo, las nuevas bases adaptan las cuantías y condiciones de las diferentes prestaciones a las líneas de actuación establecidas en el nuevo convenio suscrito entre el Ayuntamiento y el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), con vigencia para el periodo 2026-2029.

En este sentido, una de las principales novedades es la ampliación de los límites económicos establecidos para poder ser beneficiario. El nuevo baremo parte de 1,5 veces el IPREM para las unidades de convivencia formadas por una persona y aumenta progresivamente en función de su número de integrantes, hasta alcanzar tres veces el IPREM en aquellas constituidas por seis o más personas.

Además, a la hora de determinar si una familia cumple el requisito económico, las nuevas bases permiten descontar de sus ingresos el 50 por ciento del gasto correspondiente al alquiler o a la cuota hipotecaria de su vivienda habitual, con un límite máximo de 500 euros mensuales, siempre que no se estén percibiendo ayudas destinadas al pago del alquiler.

Además de estas novedades, las prestaciones económicas de emergencia social permiten atender gastos relacionados con la vivienda y su equipamiento básico, como alquiler, suministros, determinados electrodomésticos y enseres esenciales, así como reparaciones urgentes en los supuestos establecidos.

También pueden destinarse a necesidades básicas como alimentación, vestido, calzado, higiene personal y productos para bebés, así como, en los casos contemplados en las bases, a material y comedor escolar, transporte al centro educativo y determinadas actividades extraescolares y de ocio vinculadas a procesos de intervención de los Servicios Sociales municipales.

Las ayudas contemplan igualmente gastos de transporte relacionados con procesos de intervención social o inserción sociolaboral, así como desplazamientos de mujeres víctimas de violencia de género para recibir asistencia terapéutica o realizar determinados trámites judiciales.

Las prestaciones económicas de emergencia social tienen carácter extraordinario y están dirigidas a personas y unidades de convivencia que carecen de recursos suficientes para afrontar necesidades básicas.

Su concesión está vinculada a la valoración de los Servicios Sociales de Atención Primaria municipales y al cumplimiento de los requisitos establecidos en las bases. Las solicitudes se tramitan a través de este departamento, cuyos profesionales valoran cada situación y determinan, de acuerdo con las circunstancias de cada unidad de convivencia, la prestación que corresponda.