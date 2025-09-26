Camargo celebra San Miguel con la entrega de honores de la Policía Local a Isabel Urrutia y Gómez de Diego

Archivo - El alcalde de Camargo, Diego Movellán, con la exdelegada del Gobierno, Eugenia Gómez de Diego - ALBERTO G. IBANEZ - Archivo

CAMARGO, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camargo celebrará el próximo lunes, 29 de septiembre, la festividad de San Miguel, patrón de la Policía Local, con un acto institucional en el que se concederán los honores y distinciones de este cuerpo correspondientes al año 2025.

Entre los reconocimientos figura la concesión de la Cruz al Mérito Profesional al teniente coronel de la Guardia Civil, Julio Postigo, así como a la consejera de Seguridad del Gobierno de Cantabria, María Isabel Urrutia, y a destacados mandos de cuerpos y fuerzas de seguridad, como el inspector de la Policía Nacional, José Ángel Cisneros; el capitán de la Guardia Civil, Juan Carlos Martín; el capitán Francisco Javier Aragón, y el subinspector de la Policía Nacional, Jesús María Fernández

Asimismo, la exdelegada del Gobierno en Cantabria, Eugenia Gómez de Diego, recibirá la Cruz al Mérito Profesional, mientras que el director del Aeropuerto Seve Ballesteros, Miguel Ángel Salgado, será reconocido con la Cruz de Servicios Distinguidos, junto a otros profesionales que han contribuido al cumplimiento de los objetivos de la Policía Local de Camargo, como Irene Ciriza y Sandra Fernández, fiscales de Menores de Cantabria; la rectora de la Universidad de Cantabria (UC), Concepción López; los fotógrafos Antonio San Emeterio (Sane), y Alberto G. Ibáñez; y la decana del Colegio Oficial de Procuradores, Rosaura Díez, entre otros.

La celebración de San Miguel también acogerá la entrega de la Medalla de la Policía Local de Camargo a los IES Muriedas, Ría del Carmen y Valle de Camargo, gracias a su implicación en el proyecto educativo Stars, que fomenta la movilidad sostenible; y a la Asociación de Jefes de la Policía Local de Cantabria, por el trabajo que realizan a favor de las Policías Locales de la Comunidad Autónoma.

El reglamento municipal regula estas distinciones, que incluyen las Placas de la Policía Local, que se entregarán a la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil de la 13ª compañía; a la Junta Vecinal de Herrera; a la Comisión de Fiestas de San Antonio; a la Asociación de Comerciantes (ACEARCA); al Consejo Municipal de la Infancia y la Adolescencia de Camargo y al reverendo Fernando Tabernilla.

Por último, se entregarán las Felicitaciones Públicas, que tienen como objetivo reconocer méritos destacados en favor de la seguridad y la convivencia ciudadana, ha informado el Ayuntamiento.