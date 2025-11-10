Camargo celebrará la Feria del Libro Eurocántabra el fin de semana del 22 de noviembre

La bolera municipal Gerardo C. (EUROPA PRESS) -

Camargo celebrará los días 22 y 23 de noviembre la Feria del Libro Eurocántabra, un evento que reunirá en la bolera municipal Gerardo Castanedo, en el Parque de Cros, en Maliaño, a escritores, editoriales y lectores en torno a la literatura y la creación artística.

Durante las dos jornadas, el recinto contará con stands de escritores, editoriales, papelerías y librerías, que ofrecerán al público la posibilidad de adquirir libros, conocer nuevas publicaciones y descubrir obras de autores de la región y de otros puntos del país.

El alcalde de Camargo, Diego Movellán, ha puesto en valor la celebración de esta feria en el corazón del centro urbano, puesto que "es una oportunidad para disfrutar de la literatura, conocer a los autores y continuar fomentando el hábito de la lectura entre los camargueses".

En este sentido, Movellán se ha referido a Camargo como un "municipio lector", en el que existen diferentes clubes de lectura "muy activos", por lo que se ha mostrado convencido de que esta propuesta "va a atraer el interés general" gracias a la "intensa programación" diseñada.

En concreto, el público podrá asistir a charlas, presentaciones de libros, talleres y cuentacuentos. El recinto acogerá, asimismo, un área infantil activa durante toda la feria, donde los niños podrán participar en actividades creativas y educativas.

La jornada del sábado 22 incluirá varios encuentros literarios destacados, como la charla de Elena Bargues, autora de 'La playa del irlandés'; la presentación de Sonsoles Tantin, con 'Excursiones en familia por Cantabria y Norte de Burgos'; y la intervención del escritor Julen Robledo, que ofrecerá una charla y presentación de su obra ante el público asistente.

La celebración de la Feria del Libro Eurocántabra también prevé un coloquio de clubes de lectura, que reunirá a lectores de distintos municipios para compartir experiencias, recomendaciones y reflexiones en torno a los libros y la lectura; todo ello en el marco de un evento en el que se llevarán a cabo talleres para adultos y niños, cuentacuentos y espacios de diálogo con autores y autoras de Cantabria y otras regiones, entre ellos Regina Carral, Javier Tazón y Pablo Alaña, que compartirán sus experiencias y procesos creativos con el público, ha informado el Ayuntamiento.