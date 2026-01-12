Camargo concede ayudas para la instalación de ascensores a 11 comunidades en los dos últimos ejercicios

Archivo - Ayuntamiento de Camargo - ALBERTO G. IBANEZ - Archivo

CAMARGO, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camargo ha concedido, en los dos últimos ejercicios, ayudas municipales para la primera instalación de ascensores en edificios residenciales a un total de 11 comunidades de vecinos, lo que ha permitido comenzar a trabajar en la mejora de la accesibilidad en 136 viviendas, así como beneficiar directamente a 223 vecinos y vecinas del municipio.

En concreto, a lo largo del ejercicio 2024 las subvenciones llegaron a seis comunidades, con 71 viviendas y 118 vecinos beneficiarios, mientras que en 2025 las ayudas se han concedido a cinco comunidades, que agrupan 65 viviendas y 105 personas beneficiadas. En relación a la convocatoria de 2026, se prevé que se abra en el segundo trimestre del año, ha informado este lunes el Ayuntamiento.

El alcalde de Camargo, Diego Movellán, ha indicado que esta línea de ayudas responde a la necesidad de "actuar" sobre un parque residencial con una "elevada antigüedad".

"Estamos hablando de edificios construidos, en muchos casos, a mediados del siglo pasado, en los que la ausencia de ascensor supone una barrera real en el día a día de sus residentes", ha sostenido el regidor, quien ha apuntado que, desde el inicio de la legislatura, el equipo de Gobierno ha mantenido una "apuesta sostenida" por la mejora de la accesibilidad en el municipio.

En estas convocatorias, las ayudas se han destinado a comunidades ubicadas en zonas del centro urbano de Muriedas-Maliaño, donde se concentra un número significativo de inmuebles sin ascensor y donde, en palabras de Movellán, residen personas de edad avanzada, para las que la mejora de la accesibilidad "tiene un impacto directo en su autonomía y calidad de vida". Es el caso de edificios localizados en calles como la Avenida de Bilbao, Santa Ana, Eulogio Fernández Barros, Alcalde Arche, El Carmen y Concha Espina.

Así, el Ayuntamiento ha establecido un importe máximo de subvención de 30.000 euros por comunidad, destinado a financiar obras de instalación de ascensores tanto en el interior de los edificios como en el exterior de los inmuebles, ya sea en espacios privados o de dominio público.

En el marco de estas convocatorias, tienen prioridad los edificios con más de 50 años de antigüedad, aquellos en los que residan personas con discapacidad y los proyectos que se integren dentro de actuaciones de reforma integral, dentro de un plan de actuación que establece, en el Presupuesto de 2026, una partida de 180.000 euros destinada a este fin.