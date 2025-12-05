Camargo conmemora el 47º aniversario de la Constitución con la participación de 335 escolares - ALBERTO G. IBANEZ

CAMARGO, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camargo ha celebrado este viernes el 47º aniversario de la Constitución Española --cuya efeméride es este sábado, día 6-- con un acto que ha tenido lugar en el Centro Cultural La Vidriera, en el que se han dado cita 335 estudiantes de los centros educativos del municipio.

La ceremonia, organizada junto a los institutos y colegios, ha vuelto a destacar por la participación activa del alumnado, que ha asumido la conducción del evento, la elaboración de contenidos y la selección de los reconocimientos entregados.

Tras la bienvenida por parte del Colegio Sagrada Familia, el alcalde de Camargo, Diego Movellán, ha centrado su intervención en la importancia de que las nuevas generaciones comprendan el valor de la Constitución como garantía de libertad, igualdad y convivencia.

Movellán ha subrayado que "la Constitución es ese punto de encuentro que evita que los extremos nos dividan" y que, pese a no ser perfecta, hace de España "un país fuerte", gracias a que el texto nacido en 1978 "reconoce nuestras diferencias" a la vez que "sabe mantenernos juntos".

Además, el regidor ha destacado que este acto es "el más importante de todos los que se celebran estos días", ya que permite que sean los jóvenes quienes lo organicen, expresando sus ideas libremente.

Tras trasladar su enhorabuena tanto a las personas que han sido reconocidas a lo largo del evento, como a la comunidad educativa de Camargo, el alcalde ha afirmado que los estudiantes del municipio "son garantía de que el futuro en libertad que los padres de la Constitución imaginaron para nosotros hace 47 años, va a seguir siendo una realidad".

El alumnado del IES Ría del Carmen ha leído el manifiesto conmemorativo, centrado en la importancia de los valores democráticos y el papel de la juventud en su defensa. El acto ha continuado con la intervención del Centro de Educación Especial Parayas, que ha presentado un vídeo elaborado por alumnos y profesores, y que ha sido especialmente aplaudido por los asistentes.

Asimismo, en esta jornada se han entregado los reconocimientos que cada año elige el alumnado. El Premio Juventud Solidaria 2025 ha recaído en el Grupo Scout Cachón de Maliaño, cuyos méritos han sido presentados por el IES Muriedas. El galardón reconoce su labor en la promoción de la solidaridad, el voluntariado y el apoyo a la infancia y la juventud del municipio.

Por su parte, el Premio Valores Cívicos 2025 ha sido para Jesús Saiz Lanza, en un homenaje sorpresa preparado por el IES Valle de Camargo en reconocimiento a su trabajo de concienciación sobre la discapacidad visual, así como su ejemplo de compromiso con el respeto y la diversidad.

Los alumnos también han elegido la canción que ha puesto el broche musical a la celebración, 'Mensajes de agua / Una marea de gente', del artista Macaco, presentada por el Colegio Altamira. La interpretación de este tema ha corrido a cargo de representantes del Centro de Educación Especial Parayas, que han protagonizado uno de los momentos más emotivos de la mañana, al que se ha sumado el conjunto de los asistentes.

PREMIOS RELEVANTES CAMARGO 2025

En esta edición también se han entregado los Premios Relevantes Camargo 2025, otorgados por las Concejalías de Participación Ciudadana y Mayores, que este año han reconocido la trayectoria y el compromiso comunitario de Pablo Hoya y Rosario Terán, 'Sarito'.

Pablo Hoya, nacido en 1941, vecino de Camargo desde hace casi dos décadas, ha sido distinguido por su implicación constante en la vida social del municipio. Vinculado al Centro de Mayores de Muriedas -del que ha sido presidente- y director de la Plataforma Municipal de Alimentos creada en el año 2012, es conocido por su participación activa en fiestas, actividades y celebraciones locales, así como por su carácter generoso y cercano.

Rosario Terán, 'Sarito', nacida en Maliaño en 1940, ha recibido el reconocimiento por una vida entera ligada al municipio y por su espíritu sociable, positivo y solidario. Muy apreciada por sus vecinos, ha formado parte de la directiva de la Asociación de Jubilados y Pensionistas, así como de actividades de voluntariado, manteniendo siempre una participación activa y un fuerte vínculo con su entorno. Su trayectoria vital hace de esta vecina de Camargo un referente de convivencia y apoyo.