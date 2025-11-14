Camargo cubrirá la pista deportiva del CEIP Pedro Velarde con una inversión de 800.000 euros

CAMARGO 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camargo cubrirá la pista deportiva del CEIP Pedro Velarde, ubicado en Muriedas, con una inversión de 778.212 euros cofinanciados entre el Gobierno de Cantabria y el Consistorio.

La administración regional ha consignado 600.000 euros en el anteproyecto de Ley de los Presupuestos Generales de Cantabria (PGC) para el año 2026, mientras que el Consistorio se hará cargo de la cantidad pendiente, en torno cerca de 200.000 euros.

El proyecto, que tiene un plazo de ejecución de seis meses, contempla no sólo la cubrición del patio -equipado con una pista polideportiva y una cancha de baloncesto- sino también el arreglo del pavimento, tras lo que se procederá al marcaje y señalización de las pistas.

En cuanto a la cubierta, cuenta con una superficie de 1.135 metros cuadrados, con una longitud de 52 metros y una anchura media de 21 metros.

Como material de cubrición se utilizará policarbonato compacto transparente, una solución que se ha incorporado para no reducir la entrada de luz natural, ni las vistas, desde las aulas del CEIP Pedro Velarde.

"Se trata de una actuación no invasiva, integrada y plenamente compatible con la arquitectura existente", ha explicado el alcalde, Diego Movellán, quien ha calificado esta intervención como "funcional y discreta", ya que posibilita la "protección del patio" mientras "se preservan las condiciones de ventilación e iluminación de las aulas colindantes".

Al margen de la instalación de la cubierta, el proyecto incluye la renovación del muro perimetral, que se demolerá y remplazará por otro de hormigón armado con acabado texturizado mediante moldes especiales, lo que permitirá dotarlo de una apariencia decorativa permanente e integrada en su entorno, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Esta actuación incluye también la ejecución de un acceso adicional y dos salidas de emergencia, así como la reposición del cierre mediante un sistema perimetral de malla electrosoldada.

El alcalde, Diego Movellán, ha defendido que esta actuación beneficia al conjunto de los camargueses, ya que esta pista se mantiene abierta fuera del horario lectivo para que los jóvenes puedan utilizarla para hacer deporte.

Así, ha destacado que tanto las familias del centro escolar como el alumnado y el equipo docente "venían demandando desde hace años la instalación de la cubierta", y "ahora, por fin, podemos darles una buena noticia".

Por último, ha subrayado que esta inversión "supone un paso importante en la mejora de las infraestructuras educativas y deportivas del municipio", para dotar a los jóvenes de un "espacio versátil y seguro durante todo el año", independientemente de las condiciones meteorológicas.

En relación a la seguridad, el alcalde ha llamado la atención acerca de otro aspecto destacado de la obra, puesto que se van a colocar protectores acolchados en los pilares metálicos "para prevenir lesiones en la práctica deportiva", y la iluminación se renovará con focos de campana de 150 vatios.