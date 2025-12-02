Camargo culmina la limpieza y pintado del paso inferior peatonal de la estación de Renfe en Maliaño - ALBERTO G. IBANEZ

CAMARGO 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camargo ha completado la limpieza y el pintado integral del paso inferior peatonal de la estación de Renfe en Maliaño, una actuación que ha permitido mejorar el estado, la accesibilidad y la imagen de este punto de tránsito muy utilizado por los vecinos.

Los trabajos, realizados por personal del programa de Corporaciones Locales incorporado recientemente al área de Obras y Servicios, han incluido la eliminación de pintadas, la limpieza profunda de escaleras y barandillas, la reparación de pequeños desperfectos y la aplicación de nueva pintura en todo el recinto, ha informado este martes el Ayuntamiento.

El alcalde de Camargo, Diego Movellán, ha indicado que este paso subterráneo presentaba suciedad acumulada, humedades y distintos grafitis, por lo que, desde la Concejalía de Servicios Generales, se ha actuado de forma completa sobre las superficies más deterioradas.

El regidor ha indicado que se trata de una intervención más dentro del Plan Municipal de Mantenimiento y se ha referido a otras obras que el Ayuntamiento está desarrollando durante el otoño-invierno para "poner a punto" espacios públicos "especialmente sensibles" a la acumulación de residuos, así como al deterioro propio derivado de las inclemencias meteorológicas.

En el marco de este plan también se está llevando a cabo la limpieza y desatasco de imbornales en los ocho pueblos, además de la retirada diaria de hojas en aceras y accesos a equipamientos, la puesta a punto del arbolado mediante labores de poda -incluidas las formaciones ornamentales en especies que se suceden en los paseos del centro urbano-, y la plantación de flores de temporada en isletas, maceteros y jardineras con el fin de mejorar la imagen y aportar color durante los meses fríos.

Asimismo, mediante los trabajadores del programa de Corporaciones Locales, se han realizado trabajos de acondicionamiento en el cementerio de Maliaño, donde se ha intervenido en el espacio que preserva las ruinas romanas para mejorar su estado general y garantizar su conservación.

El equipo de Corporaciones Locales, integrado por 30 personas procedentes del desempleo, desarrolla sus funciones durante un período de seis meses. La mayoría de los trabajadores se ha incorporado al área de Obras y Servicios, donde están llevando a cabo tareas de mantenimiento de mobiliario urbano, edificios y parques; refuerzo de la limpieza y acondicionamiento de zonas públicas; y desbroces e inspección de elementos deteriorados, entre otras labores, con el objetivo de seguir mejorando el estado del municipio en materia de limpieza, conservación y puesta a punto de calles, parques y zonas de tránsito vecinal.