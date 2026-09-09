Camargo da la bienvenida a cerca de 4.000 alumnos en el inicio del curso escolar

Imagen de la agenda que reparte el Ayuntamiento de Camargo a los estudiantes de sus centros. - AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

CAMARGO 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 4.000 alumnos han comenzado el curso 2026/2027 en los trece centros educativos de Camargo, por lo que el Ayuntamiento ha iniciado el reparto de las agendas escolares que cada año pone a disposición de los estudiantes.

En un comunicado, el Ayuntamiento ha informado de que el alcalde, Diego Movellán, acompañado por la concejal de Educación, Marián Rovira, ha visitado el colegio Agapito Cagiga, en Revilla, para saludar al alumnado y al equipo docente y entregar los primeros ejemplares.

Movellán ha deseado a los estudiantes "un curso lleno de experiencias y buenos momentos", y ha destacado el trabajo que realizan los profesores, directivos, las familias y todos los profesionales que hacen posible que los alumnos afronten esta nueva etapa "con ilusión y en las mejores condiciones".

Sobre las agendas, ha indicado que constituyen "una herramienta muy útil para que los chicos puedan organizar su trabajo diario", a la vez que "aprenden, juegan, conocen mejor Camargo y participan activamente en la vida del municipio".

La agenda del curso 2026/2027 tiene como protagonista el centenario de la inauguración del centro escolar Agapito Cagiga, que cumple 100 años en 2026.

Además de una portada conmemorativa bajo el lema '100 años educando en Camargo', incluye una sección especial dedicada a la historia del centro, a la figura de Agapito de la Cagiga, al edificio y al Museo Escolar.

Esta sección incorpora también juegos y actividades para que el alumnado pueda descubrir cómo era la escuela hace un siglo y compararla con la educación actual.

Entre las novedades de este curso figura un mayor número de juegos y propuestas adaptadas a diferentes edades. Para los más pequeños se ha incluido, por ejemplo, la búsqueda de Velardina, la gata que vive en los jardines del Museo Etnográfico, que aparece escondida en distintas páginas.

La publicación contiene además sopas de letras, crucigramas, juegos de diferencias, mensajes secretos, dibujos para colorear y actividades relacionadas con los derechos de la infancia, la educación en valores, los hábitos saludables, el uso seguro de internet, el cuidado del medioambiente, la convivencia, el bienestar emocional, la igualdad y la inclusión.

También se dedica un espacio a la ciencia, con contenidos vinculados, entre otras conmemoraciones, al Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.