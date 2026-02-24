Camargo forma a un centenar de voluntarios de Protección Civil de varios municipios en el Centro de Empresas

CAMARGO, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Camargo ha comenzado un curso de formación dirigido a voluntarios de Protección Civil de distintas agrupaciones de Cantabria, entre ellas, Torrelavega, Camargo, Bezana y Villaescusa. La acción formativa, que se desarrolla en el Centro de Empresas, se prolongará a lo largo de cuatro jornadas y contará con la participación de cerca de un centenar de voluntarios.

La formación, impartida por Javier Valle, oficial de la Policía Local, aborda contenidos esenciales como las funciones básicas del voluntariado, la manera correcta de dirigirse a la ciudadanía, nociones de regulación del tráfico, balizamientos y señalización, colaboración en búsquedas de desaparecidos, control de masas en eventos deportivos y festivos, así como coordinación con personal sanitario, bomberos y fuerzas de seguridad.

El alcalde, Diego Movellán, acompañado por el concejal de Seguridad Ciudadana, Amancio Bárcena, ha visitado las instalaciones para agradecer personalmente a los asistentes el trabajo que desarrollan "de forma desinteresada" por los vecinos del municipio, así como del conjunto de la comunidad autónoma, ha informado el Ayuntamiento.

Durante el encuentro mantenido con los miembros de Protección Civil de las diferentes agrupaciones, Movellán ha puesto en valor el "papel fundamental" que desempeñan los voluntarios de Protección Civil en situaciones de emergencia y en grandes concentraciones humanas. Asimismo, ha subrayado la importancia de la "cooperación" entre los cuerpos de seguridad "para garantizar una respuesta eficaz".

Durante la sesión, el oficial de la Policía Local de Camargo ha incidido en la actuación en intervenciones de urgencia. Un punto en el que ha explicado a los participantes cómo colaborar correctamente con bomberos y personal sanitario, priorizando siempre la apertura de espacios de trabajo y evitando la presencia de vehículos u obstáculos que puedan entorpecer las labores de emergencia.

Además, Javier Valle ha recordado que el voluntariado debe facilitar el acceso rápido de los servicios profesionales y actuar como apoyo logístico y de control del entorno. En la misma línea, ha abordado nociones básicas acerca de evacuaciones y gestión inicial de incidentes, y ha puesto como ejemplo práctico dos de las fiestas multitudinarias que se celebran en el municipio, como San Juan y El Carmen.