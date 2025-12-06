Camargo inaugura la Navidad con la pista de hielo del Parque de Cros como principal atractivo - AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

CAMARGO, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

Camargo ha inaugurado esta tarde de forma oficial su programación navideña con el encendido simbólico del alumbrado y la visita a las instalaciones del Parque de Cros, donde la pista de hielo de 14x30 metros se ha convertido en uno de los principales reclamos de estas fiestas.

El inicio de la Navidad ha llegado acompañado del despliegue del alumbrado navideño, compuesto por más de dos millones de luces LED, que continúa instalándose en diferentes zonas del municipio y que iluminará calles, plazas y espacios públicos.

En este caso, la calle Constitución ha sido el emplazamiento desde el que los niños y niñas del municipio, acompañados por el alcalde, Diego Movellán, y miembros del equipo de Gobierno, han procedido a encender el alumbrado navideño, con sesión musical, zancudos convertidos en soldaditos de plomo y el tren navideño recorriendo los escenarios destacados de estas fiestas.

Junto a la pista de hielo, el Parque de Cros --que ya han visitado miles de personas-- alberga un poblado navideño europeo, la Casa de Papá Noel y de los Reyes Magos, un Mercado de la Navidad con casetas decoradas y productos de comercio local y artesanal, y una Taberna Navideña atendida por elfos, donde se ofrece vino caliente, chocolate y castañas.

El área incorpora también atracciones, como un Xtream de 40 metros, el saltamontes, un jumping y una olla navideña, entre otros.

El programa también incluye actuaciones en el escenario anexo a la pista de hielo, así como con la Carpa de la Navidad, que regresará a la Plaza de la Constitución a partir del 20 de diciembre con propuestas familiares, espectáculos infantiles, magia y villancicos, además de la tradicional recepción de los Reyes Magos en el aeropuerto Seve Ballesteros y la Cabalgata.

En nota de prensa, el Ayuntamiento de Camargo ha informado que ha abierto este sábado un aparcamiento temporal de un centenar de plazas junto al Centro Cultural La Vidriera que estará en funcionamiento hasta el 7 de enero.