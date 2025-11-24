Camargo refuerza su apoyo a las Juntas Vecinales con un incremento del 36% en su dotación para 2026

CAMARGO 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camargo dará en 2026 un "nuevo impulso" a las Juntas Vecinales, que son la administración más cercana a los ciudadanos y que "mejor conoce las necesidades inmediatas de vecinos", al incrementar en un 36 por ciento la partida destinada en las cuentas del año que viene a estos órganos de proximidad, en comparación con la legislatura anterior.

Así lo ha destacado este lunes en nota de prensa el alcalde, Diego Movellán, quien ha calificado como "fundamental" el trabajo que se lleva a cabo desde las ocho pedanías que constituyen un municipio "con una identidad fuertemente ligada a sus pueblos".

Así, el equipo de Gobierno ha promovido una nueva subida en el presupuesto de las Juntas Vecinales dentro de las cuentas que fueron aprobadas el pasado 18 de noviembre para 2026, que eleva hasta los 238.000 euros la dotación dirigida a las Juntas Vecinales, frente a los 175.000 euros asignados en la legislatura anterior, lo que supone un aumento del 36 por ciento.

Según Movellán, este refuerzo consolida el compromiso del equipo de Gobierno con su "autonomía", así como con la capacidad de las ocho pedanías para seguir prestando servicios que son esenciales en el día a día de cada pueblo.

"Las Juntas Vecinales son el primer eslabón de la participación ciudadana y un elemento clave para la cohesión territorial de Camargo", ha subrayado el regidor, quien se ha mostrado convencido de que a través de este incremento presupuestario los alcaldes pedáneos "tendrán la oportunidad de dar una mejor respuesta a las demandas de los vecinos", además de "continuar avanzando en las prestaciones de los servicios de proximidad".

Además de impulsar su autonomía financiera, el Ayuntamiento acompañará este esfuerzo con actuaciones adicionales que están proyectadas en distintos puntos del municipio.

Una de estas dotaciones es el nuevo centro cívico de Las Presas, en Herrera, donde se llevará a cabo un espacio ideado para dinamizar el tejido vecinal.

También está prevista la remodelación de la pista deportiva y del área de juegos de Igollo, con el objetivo de modernizar estos espacios y mejorar su uso por parte de las familias y de los jóvenes.

En Cacicedo se habilitará un nuevo parque para mayores, a través del que se busca fomentar la práctica de actividad física y el bienestar en este grupo de edad.

Por otro lado, en el Barrio Santiago, en La Venta (Revilla de Camargo), se actuará sobre la pista deportiva y el entorno, una intervención destinada a renovar un punto muy utilizado por los vecinos.

Del mismo modo, el Ayuntamiento proyecta acometer la mejora de la carretera que da acceso al Barrio Alto de Escobedo y a la Cueva del Pendo, un vial que da servicio tanto a los residentes como a los visitantes de este enclave patrimonial.

Asimismo, en Camargo Pueblo se actualizará y ampliará el parque infantil.