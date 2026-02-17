Camargo refuerza su labor preventiva en los centros educativos con el programa Agente Tutor de la Policía Local - AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

CAMARGO, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camargo continúa trabajando en los centros educativos cuestiones vinculadas a la prevención de conductas de riesgo a través de la figura del Agente Tutor, una "herramienta clave" para avanzar, en colaboración con los colegios e institutos del municipio, en la construcción de entornos seguros, promover hábitos saludables y contribuir al desarrollo integral de los jóvenes de Camargo.

Así lo ha afirmado el alcalde, Diego Movellán, que ha precisado que, con esta figura, el equipo de Gobierno busca reforzar la presencia y el papel de la Policía Local desde una perspectiva cercana y pedagógica.

Un programa que "refleja nuestra forma de entender la seguridad pública", basada en "la prevención, la cercanía y el trabajo conjunto con la comunidad educativa", ha explicado.

Además, Movellán ha apostado por "trasladar a las aulas" la labor policial, con el fin de ofrecer a los alumnos recursos que les sirvan para "desenvolverse con responsabilidad", especialmente en una "etapa esencial" para su desarrollo personal y social"

Por su parte, el subinspector jefe de la Policía Local de Camargo y agente tutor, Tomás Ramos, ha indicado que estas sesiones abren la puerta a hablar con los chicos de forma directa y cercana sobre cuestiones que forman parte de su día a día. "El objetivo es que vean a la Policía como un apoyo y un referente al que acudir ante situaciones de riesgo, abordando temas como el acoso, el uso responsable de las redes sociales, el consumo de drogas o la seguridad vial desde un enfoque preventivo y práctico", ha aseverado Ramos.

En este marco, Ramos ha impartido una jornada formativa dirigida al alumnado de 4º de ESO del IES Ría del Carmen, que ha contado con buena acogida por parte de los estudiantes.

"La clave está en saber llegar a ellos para abordar contenidos de su interés, como puede ser el trabajo que llevamos a cabo desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, o temas que es necesario poner sobre la mesa, como la prevención del consumo de drogas y los delitos contra la seguridad vial", ha reseñado el subinspector de la Policía Local, que también ha tratado la responsabilidad asociada a la futura conducción de vehículos.

Asimismo, en esta cita con el alumnado del IES Ría del Carmen se han expuesto problemáticas como el acoso escolar y el ciberacoso, frente a las que se han ofrecido pautas educativas y preventivas para evitar situaciones de riesgo y reforzar la protección de un colectivo especialmente vulnerable en el entorno digital.