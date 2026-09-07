Archivo - Camargo reserva citas para el servicio móvil de DNI y pasaporte de los días 16 y 29 de septiembre - ALBERTO G. IBANEZ - Archivo

CAMARGO, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camargo mantiene abierta la reserva de citas del servicio móvil de expedición y renovación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y del pasaporte, que tendrán lugar el miércoles 16 y el martes 29 de septiembre.

El Vehículo Integral de Documentación (VIDOC) de la Policía Nacional se instalará en el hall del Centro Cultural La Vidriera, donde los vecinos podrán realizar estos trámites sin necesidad de desplazarse a las comisarías de Santander o Torrelavega, ha informado este lunes el Ayuntamiento.

El alcalde, Diego Movellán, ha destacado la "buena respuesta" de los camargueses a la puesta en marcha de este nuevo servicio, cuyas primeras jornadas se celebraron en agosto. "La acogida confirma que se trata de un recurso útil y necesario, que facilita a nuestros vecinos la realización de unos trámites habituales de una forma mucho más cómoda y cercana", ha indicado.

Asimismo, el regidor ha avanzado que el Ayuntamiento continuará trabajando para "acercar los servicios públicos a los ciudadanos y evitarles desplazamientos innecesarios", y ha animado a las personas interesadas a reservar su plaza para las nuevas jornadas previstas durante este mes.

La atención se realizará exclusivamente mediante cita previa, que podrá solicitarse llamando al teléfono 942 25 14 00, de lunes a viernes, en horario de 09.00 a 14.00 horas. En cada jornada se atenderá un máximo de 40 citas, distribuidas a razón de dos citas cada doce minutos, desde las 09.00 hasta las 12.48 horas.

Cada cita corresponde a una única persona y a un único documento. Por este motivo, quienes necesiten expedir o renovar tanto el DNI como el pasaporte deberán reservar dos citas independientes. Asimismo, cuando los trámites correspondan a varios miembros de una familia, será necesario concertar una cita individual para cada uno.

El coste de la expedición o renovación del DNI es de 12 euros, mientras que el del pasaporte asciende a 30 euros. Estarán exentas del pago de la tasa las personas pertenecientes a familias numerosas, así como quienes tramiten un cambio de domicilio con el DNI en vigor. Desde el servicio se recomienda acudir con el importe exacto para agilizar la atención.

Además de la expedición y renovación de ambos documentos, la unidad móvil permitirá actualizar los certificados digitales del DNI sin necesidad de cita previa, así como realizar otros trámites relacionados con la identidad digital. Para cada gestión será necesario presentar la documentación exigida en función del trámite solicitado, incluido el documento anterior en caso de renovación y una fotografía reciente cuando corresponda.