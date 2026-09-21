El Camino Olvidado celebra su Congreso por primera vez en Cantabria de la mano de la Fundación Camino Lebaniego

Una peregrina en el Camino Lebaniego - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Camino Olvidado a Santiago (COaS) celebrará los próximos 16 y 17 de octubre su V Congreso, que llegará por primera vez a Cantabria de la mano de la Fundación Camino Lebaniego y con la colaboración de los ayuntamientos de Las Rozas de Valdearroyo, Valdeprado del Río, Campoo de Enmedio y Valdeolea.

Tras las cuatro primeras ediciones, celebradas en distintos puntos del recorrido --la última de ellas en Zalla en 2025--, el Congreso se traslada este año a Cantabria para poner en común experiencias y abordar el presente y futuro de este itinerario, con especial atención a la cooperación territorial, la valorización del patrimonio y su capacidad para contribuir al desarrollo de los territorios que atraviesa.

Según ha informado este lunes el Gobierno regional, se trata de una oportunidad única para poner en valor la presencia del Camino Olvidado dentro de la red de caminos de peregrinación de Cantabria, un territorio en el que la Fundación Camino Lebaniego trabaja desde una perspectiva integral, promoviendo y dinamizando el conjunto de itinerarios jacobeos y lebaniegos que atraviesan la comunidad.

El Camino Olvidado a Santiago atraviesa País Vasco, Burgos, Cantabria, Palencia y León hasta enlazar con el Camino Francés en Villafranca del Bierzo, configurando un itinerario de marcado carácter histórico, cultural y paisajístico.

En Cantabria, el trazado discurre por los municipios de Las Rozas de Valdearroyo, Valdeprado del Río, Campoo de Enmedio y Valdeolea, antes de continuar hacia la Montaña Palentina.

PROGRAMA

Bajo el título 'El COaS por Cantabria, presente y futuro compartido', la jornada del viernes 16 abordará diferentes cuestiones relacionadas con el presente y el futuro de la ruta, comenzando con una reflexión sobre la necesaria colaboración entre los ámbitos de la cultura y el turismo.

La conferencia inaugural, titulada 'Cantabria Peregrina, el arraigo histórico de los caminos de peregrinación en la región', permitirá poner en contexto la tradición peregrina de Cantabria y reivindicar el papel que históricamente han desempeñado las rutas que atraviesan la región como vías de comunicación, intercambio cultural y transmisión del patrimonio.

El programa continuará con la participación de la Asociación de Peregrinos de los Caminos del Norte en Cantabria y con diferentes intervenciones centradas en la cooperación entre territorios, el papel de las entidades locales y la capacidad de los itinerarios culturales para contribuir a la valorización del patrimonio y al desarrollo territorial.

La jornada tendrá además un marcado carácter experiencial. Tras la sesión de trabajo, los participantes realizarán una visita a diferentes hitos patrimoniales del Camino Olvidado. El día concluirá con un concierto en la Colegiata de San Pedro de Cervatos.

El sábado 17, los participantes tendrán la oportunidad de recorrer a pie un tramo del Camino Olvidado, completando así un programa que combina reflexión, intercambio de experiencias y conocimiento directo del territorio.

Todas las actividades son gratuitas, con plazas limitadas y necesaria la inscripción previa. Las inscripciones pueden realizarse a través de https://forms.cloud.microsoft/e/hHf0mkt0yP y de programacion@caminolebaniego.com. Más información en los teléfonos 942 502 700 y 647 86 52 06.