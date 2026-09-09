Un camión se sale de la vía y vuelca la cabina en la A-8 en Ambrosero - 112 CANTABRIA

SANTANDER, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un camión se ha salido de la vía cuando circulaba esta tarde por la autovía A-8, en Ambrosero, y ha volcado la cabina, sin que se hayan producido heridos.

Según información del Centro de Atención a Emergencias 112, el accidente se ha producido en el kilómetro 182 y ha obligado a cortar al tráfico el carril izquierdo de la carretera, en sentido Vizcaya.

Los bomberos del Gobierno de Cantabria han asegurado el remolque y limpiado la calzada.

El 112 también ha movilizado para atender el suceso al servicio de urgencias sanitarias 061, al de Carreteras y a la Guardia Civil.