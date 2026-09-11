Archivo - La campaña de concienciación de Santander 'Que el machismo no te haga bailar' llegará a México - AYTO DE SANTANDER - Archivo

SANTANDER 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La campaña de sensibilización 'Que el machismo no te haga bailar', puesta en marcha por la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Santander el 1 de junio y que aún hoy sigue vigente a lo largo de la ciudad, llegará a México.

Así lo ha anunciado la concejala del área, Zulema Gancedo, quien ha puesto en valor esta acción que expone fragmentos reconocibles de canciones populares junto a una lectura crítica directa para fomentar una escucha consciente y crítica que permita diferenciar entre amor y violencia simbólica, entre deseo y posesión, entre respeto y control.

La edil ha mostrado su "inmensa satisfacción" por el éxito de la campaña, que sigue actualmente por la ciudad con un circuito de mupis y tótems; la proyección de un vídeo en el TUS, redes sociales y web; así como cartelería y merchandising que se distribuyó entre las peñas durante las fiestas de Santiago y en puntos violeta también en Semana Grande y conciertos de la campa de la Magdalena y la Virgen del Mar.

Gancedo ha remarcado que "la gran aceptación" de la campaña ha permitido que diferentes entidades e instituciones se interesen por su contenido, entre ellos, el grupo IMU, una empresa mexicana con 25 años de experiencia en la comercialización de espacios publicitarios en exterior, con presencia en 17 ciudades y más de 15.000 ubicaciones que conectan marcas con millones de personas diariamente. De ahí su interés en replicarla en el país azteca.

La edil ha subrayado que la música es uno de los principales espacios de construcción del imaginario afectivo y social de niñas, niños y adolescentes. Las canciones acompañan el crecimiento, generan referentes y transmiten modelos de relación que, muchas veces, se incorporan de manera inconsciente a través de la repetición y la normalización.

Ha explicado que determinadas letras presentes en canciones de gran consumo contienen mensajes relacionados con el control, la posesión, la dominación o la desigualdad hacia las mujeres. "Cuando estos discursos se consumen sin reflexión crítica, corren el riesgo de integrarse como formas aceptables de entender el amor, el deseo o las relaciones afectivas", ha indicado.

Por ello, el Ayuntamiento lanzó esta campaña desde una mirada educativa y de sensibilización social. "El objetivo no es censurar la música, sino abrir conversación y generar reflexión sobre el impacto cultural y educativo que tienen las letras que escuchamos y repetimos diariamente", ha precisado.

La campaña está enmarcada dentro del IV Plan Estratégico municipal para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres y se establece a partir de dos objetivos: superar los roles tradicionales de género y evitar actitudes y comportamientos sexistas entre la población general; y poner en marcha campañas de sensibilización en pro de la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres a través de redes sociales y soportes convencionales dirigidas al conjunto de la población.