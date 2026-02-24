La campaña de promoción turística internacional de Comillas alcanza 55 millones de impactos

Comillas - AYUNTAMIENTO DE COMILLAS

COMILLAS 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Comillas ha presentado las conclusiones de su campaña de promoción turística internacional 2025, una acción enmarcada en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 'Comillas en la España verde' que, con 55 millones de impactos, ha permitido por una parte reforzar la proyección exterior del municipio así como centrar sus esfuerzo en atraer visitantes en otoño y primavera.

El Consistorio ha informado este martes en un comunicado que la campaña se ha desarrollado durante los meses de abril-mayo y octubre-noviembre, periodos que tienen como objetivo "consolidar un turismo cultural y experiencial que permita dinamizar la economía local más allá del verano", ha explicado el concejal de Turismo, Julián Rozas.

En concreto el edil ha detallado que la acción ha alcanzado unos 55 millones de impactos publicitarios, generando unos 97.627 clics que han atraído 50.000 visitas a las webs específicas creadas para la campaña, con 42.600 usuarios únicos procedentes principalmente de Francia y Reino Unido.

En cuanto a los resultados, revelan que en Francia el argumento vinculado a Gaudí obtuvo mejores cifras en impresiones y clics, especialmente en publicidad programática. Por el contrario, en Reino Unido e Irlanda el término 'Cantabria' se impuso, multiplicando los clics en algunos formatos, evidenciando que el paisaje y el entorno natural son factores determinantes para el público angloparlante, a juicio del Ayuntamiento.

La campaña se ha dirigido específicamente a zonas con conectividad aérea en la región, adaptando además su segmentación a los cambios en rutas internacionales. Asimismo, se crearon páginas web diferenciadas con dominios específicos para Francia y Reino Unido, mejorando el posicionamiento en buscadores y la experiencia del usuario.

Desde el Ayuntamiento subrayan que estos datos permiten afinar futuras estrategias de promoción, optimizando recursos y reforzando el posicionamiento de Comillas como destino cultural, sostenible y activo durante todo el año. "No se trata de atraer más visitantes, sino de atraerlos en los momentos en los que más lo necesita nuestra economía local", ha señalado Julián Rozas.

En relación a campaña, la ha llevado adelante la empresa adjudicataria CyC Publicidad S.A., que se ha encargado del desarrollo integral de la estrategia publicitaria, incluyendo la definición del enfoque creativo y la elaboración de diseños y contenidos adaptados a distintos soportes. A su vez, ha planificado los lanzamientos para maximizar resultados en los momentos más estratégicos del año.

Finalmente, que esta acción se ha financiado íntegramente a través del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 'Modernismo sostenible en la España verde' aprobado por de la Secretaría de Estado de Turismo, que se encuentra enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dotado con Fondos Europeos NEXT GENERATION.