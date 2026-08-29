La campaña 'El Semáforo del Dolor' de La Escuela Cántabra de Salud, finalista en los Premios New Medical Economics 2026

Cartel de 'El Semáforo del Dolor' - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La iniciativa 'El Semáforo del Dolor', impulsada por La Escuela Cántabra de Salud, opta al galardón a la mejor campaña de divulgación sociosanitaria en los Premios New Medical Economics 2026, junto a otras cinco candidaturas más de ámbito nacional.

La votación pública para elegir a los ganadores de esta edición permanecerá abierta hasta el 15 de octubre.

El programa, que pretende educar en salud sobre dolor persistente, comenzó en 2024 con la denominación 'El dolor crónico en el punto de mira' y consiguió entonces llegar 1.100 personas de las 20 Zonas Básicas de Salud (ZBS).

El año pasado evolucionó hacia 'El Semáforo del Dolor' y consiguió implicar a 2.418 personas, más del doble que en 2024, puesto que se amplió a centros de salud, hospitales y asociaciones de pacientes de Cantabria.

Así, promueve, de una forma sencilla y visual, la aproximación al dolor persistente, que va más allá de medir únicamente su intensidad, ha destacado el Gobierno en nota de prensa.

Y es que través de la metáfora de un semáforo, invita a cada persona a reconocer cómo está afrontando el dolor en su vida cotidiana y, especialmente, a identificar qué necesita para manejarlo mejor.

DE SENSIBILIZAR A ESCUCHAR

Además de sensibilizar y promover estrategias de afrontamiento activo, la campaña permitió recoger directamente la voz de la ciudadanía para orientar nuevas actuaciones en salud.

El acceso al ejercicio terapéutico y la fisioterapia, el acompañamiento profesional y el apoyo emocional son algunas de las necesidades más demandadas.

Dicha información sirve para orientar las actuaciones del Servicio Cántabro de Salud (SCS) en el ámbito del dolor persistente, como el Programa Piloto de Afrontamiento Activo del Dolor, puesto en marcha este 2026.

Asimismo, la iniciativa permite analizar diferencias relacionadas, por ejemplo, con el sexo y la edad, para ir incorporando estos datos a la planificación de nuevas actuaciones en salud.

Integrado en la Dirección de Cuidados, Formación y Continuidad Asistencial del SCS, en su desarrollo y aplicación han colaborado también Atención Primaria, hospitales, profesionales sanitarios, asociaciones de pacientes y ciudadanía.

Su candidatura a los Premios New Medical Economics tiene el respaldo de la Consejería de Salud, a través de la Dirección General de Farmacia, Humanización y Coordinación Sociosanitaria.

RECONOCIMIENTO A UNA FORMA COMUNITARIA DE TRABAJAR

Según ha resaltado el Ejecutivo, la candidatura pone en valor un modelo basado en la educación para la salud, la participación y el trabajo en red, en el que centros sanitarios, profesionales, asociaciones y ciudadanía no son únicamente destinatarios de una campaña, sino parte activa de su desarrollo.

Los Premios New Medical Economics reconocen anualmente a profesionales, instituciones y proyectos que contribuyen al avance de la gestión sanitaria, la innovación y la experiencia de pacientes y ciudadanía en España.