Cañadío acogerá el domingo una fiesta solidaria para ayudar al pueblo ucraniano

También el domingo, una veintena de corales cantarán el 'Donna nobis pacem' en la Plaza del Ayuntamiento

SANTANDER, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Plaza de Cañadío de Santander acogerá el próximo domingo 27 una fiesta solidaria en la que se recogerán fondos para ayudar a la población ucraniana, castigada por las consecuencias de la invasión militar rusa.

El evento se desarrollará de 14.00 a 21.00 horas, y está organizado por una docena de hosteleros de la zona, en cuyos establecimientos colocarán huchas para que los clientes aporten las donaciones que consideren oportunas.

Del mismo modo, cada hostelero realizará una donación particular, y se repartirá una paella solidaria con una aportación de 5 euros. La suma de lo recaudado se entregará a la Asociación de Ucranianos en Cantabria, cuya presidenta, Mariya Kurnytska, ha agradecido el apoyo y solidaridad que están recibiendo por parte del Ayuntamiento y de los santanderinos.

En este sentido, ha recordado los cinco camiones que desde Santander ya han llevado ayuda humanitaria hasta Ucrania.

Para animar la jornada, durante toda la tarde habrá música en directo en la plaza, con las actuaciones de 'The Gordini', 'Flaca and the beat' y el dj 'Super Poly'. Además, gracias a la colaboración de MG Producciones, los grupos 'Afro Sound System' y 'Malas Compañías' animarán con sus pasacalles el centro de Santander.

Así lo ha informado la concejala de Cooperación, Lorena Gutiérrez, quien ha agradecido la iniciativa de los hosteleros de la zona para preparar este evento y ha animado a los santanderinos a participar en los actos y contribuir con donaciones.

"Cañadío está con Ucrania, Santander está con Ucrania, todo el mundo está con una población que sufre las devastadoras consecuencias de la agresión militar de Rusia, y debemos demostrarlo con hechos como esta iniciativa solidaria en la que estoy convencida de que se volcarán los santanderinos", ha destacado Gutiérrez.

AGRUPACIONES CORALES POR LA PAZ

Por otro lado, Santander también será escenario de otro gran evento organizado el domingo para reclamar la paz en Ucrania. A las 12 horas, una veintena de agrupaciones corales de toda la región, que suman una cifra aproximada de 400 cantantes, entonarán 'Dona nobis pacem', de Mozart, para reivindicar el fin de la guerra.

El acto, que también está abierto al público que quiera unirse a la convocatoria, se enmarca en una iniciativa en la que participarán más de 300 coros y escuelas de música de toda España para cantar simultáneamente por la paz en Ucrania.

También se celebrará en otras localidades de Cantabria, como Torrelavega, Campoo, y diversas ciudades europeas. El objetivo es unir a más de 100.000 voces en toda Europa cantando para concienciar a la sociedad europea a través de la música contra la guerra en Ucrania.