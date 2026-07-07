Cancelado anoche el vuelo Madrid-Santander

Archivo - Avion de Air Nostrum en el aeropuerto Seve ballesteros-Santander. Foto de archivo - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vuelo de última hora de la tarde del lunes de Iberia, operado por Air Nostrum, procedente de Madrid y con destino al aeropuerto Seve Ballesteros-Santander fue cancelado.

Así lo han confirmado este martes a Europa Press fuentes de Aena, que no han detallado las causas de esta cancelación.

Sin embargo, según la información aportada por Amigos de Parayas en sus redes sociales, el motivo de la cancelación fue una avería sufrida por el avión en un vuelo previo entre Nantes y Madrid.