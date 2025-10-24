Cantabria acogerá un congreso internacional sobre Beato de Liébana y el libro de Kell's - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Potes y Santander acogerán los días 30 y 31 de octubre el I Congreso Internacional 'Beato de Liébana y el Libro de Kells: Dos raíces del patrimonio bibliográfico de Europa', en el que se darán cita investigadores, instituciones y expertos de todo el continente para analizar "dos obras maestras, que, aunque separadas por la geografía, están unidas por un destino común: ser faros de conocimiento en tiempos de oscuridad".

Así lo ha dicho el consejero de Cultura, Luis Martínez, durante la presentación del encuentro, que ha calificado de "extraordinario" y que según ha afirmado "no es solo una reunión de expertos, es una declaración de nuestra vocación histórica y cultural" ya que el objetivo del Gobierno "es ambicioso: situar a Cantabria en el centro de los grandes procesos culturales y religiosos que moldearon la identidad común europea".

Su contribución a la espiritualidad, cultura, patrimonio e identidad europeas a través de la figura de Beato de Liébana marcaron un punto de inflexión en la historia del Viejo Continente, ha recordado al respecto.

Por su parte, directora de la Fundación Camino Lebaniego, Pilar Bahamonde, ha destacado que, por primera vez en un mismo foro académico, se presentarán conjuntamente dos de las obras más relevantes de la bibliografía e iconografía sacra altomedieval: el Comentario de Beato de Liébana, "tesoro de extraordinaria difusión en los scriptoria" en la Península Ibérica, Francia e Italia, y el Libro de Kells, "joya del mundo hiberno-sajón".

Para Bahamonde, este congreso será también una oportunidad para reconocer a Cantabria como territorio originario de peregrinación y cuna del culto a Santiago Apóstol. "Una cita imprescindible para quienes deseen profundizar en las raíces espirituales y culturales que conforman la identidad europea".

DOS OBRAS CUMBRES DE LA LITERATURA MEDIEVAL

Beato de Liébana, quien compuso en el siglo VIII su monumental 'Comentario al Apocalipsis', reproducido de manera fiel en distintos códices repartidos por toda Europa, "son verdaderos testamentos de un arte único que fusionó tradiciones, símbolos de una fe y una cultura que resistió y floreció en la Alta Edad Media".

Por su parte, el Libro de Kells, datado en el siglo IX, es un manuscrito singular de la caligrafía e iluminación medieval. Se trata de una obra de arte total donde se narra los Cuatro Evangelios, famoso por sus intrincadas páginas, donde los patrones geométricos, animales fantásticos y simbología cristiana se entrelazan con una complejidad casi inimaginable.

"La unión de estos dos tesoros en nuestro congreso refuerza una idea fundamental: que la fe, el arte y el conocimiento fueron capaces de tejer una red de significado y belleza que hoy nos define como europeos. Este encuentro refuerza la vocación de Cantabria de proyectarse hacia Europa a través de su patrimonio, consolidando el Camino Lebaniego como un eje de diálogo, investigación y cooperación internacional", ha explicado Martínez Abad.

El congreso se va a desarrollar en un contexto especial, ya que, por un lado, se conmemora el X aniversario de la inscripción de los Caminos del Norte a Santiago --incluyendo el Camino Costero y, fundamentalmente, el Camino Lebaniego-- en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, y por otro, se conmemora el décimo aniversario del reconocimiento de los Beatos como Memoria del Mundo por la UNESCO.

"Dos efemérides que confirman la trascendencia de este patrimonio y que hacen de este encuentro académico y cultural un homenaje a la herencia viva de Cantabria en el corazón de Europa", ha reconocido el consejero.

Bahamonde ha destacado el prestigio de los ponentes, señalando al profesor Mirjam, especialista en el libro de Kells, y el profesor Castiñeiras, de Beato de Liébana. "Los vamos a juntar con especialistas de universidades y centros de investigación de toda Europa y además contamos con la colaboración de la organización europea Future for religious Heritage, con la Diócesis de Santander y con el apoyo del Gobierno de Cantabria", ha enumerado.

"Este encuentro no solo mira al pasado, ya que busca reactivar el diálogo entre la espiritualidad, la cultura y el conocimiento en el siglo XXI, situando a Cantabria nuevamente en el mapa de la investigación y del pensamiento europeo", ha apuntado.

Por eso, no solo estará abierto de modo presencial para quienes tengan la oportunidad de acercarse, sino para todas las personas del resto de Europa y del mundo que quieran participar vía streaming.