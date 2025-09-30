Cantabria agradece la "entrega" de los 570 agentes de la Policía Nacional para "garantizar la convivencia y la paz"

SANTANDER 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Cantabria y el Ejecutivo regional han agradecido la "entrega" de los 570 agentes de la Policía Nacional para "garantizar la convivencia y la paz" en la comunidad autónoma, con motivo de la festividad de los Santos Ángeles Custodios.

Así lo han señalado el delegado del Gobierno, Pedro Casares, y la consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, en el acto por los patronos del Cuerpo, que se ha celebrado en el Teatro Casyc de Santander y en el que se han impuesto 22 cruces al Mérito Policial con Distintivo Blanco, cuatro de ellas a personal ajeno al Cuerpo y 18 a agentes destinados en la Jefatura Superior de Policía de Cantabria.

También se ha hecho entrega de varias placas de reconocimiento a profesionales ajenos a la institución como agradecimiento a su colaboración con la Policía Nacional, han indicado la Delegación y el Gobierno de Cantabria en sendas notas de prensa.

ENTREGA Y SERVICIO

El delegado ha agradecido la "entrega y servicio" de los 570 agentes de la Policía Nacional en la comunidad autónoma que trabajan para "garantizar los derechos y libertades públicas de toda la ciudadanía", así como "la convivencia, la concordia y la paz social".

Así, ha trasladado a todos los agentes del Cuerpo el reconocimiento del Gobierno de España por su "compromiso permanente" con los españoles y los cántabros, y por su contribución "decisiva" al desarrollo de un país y de una comunidad autónoma "en libertad y democracia".

"España y Cantabria viven uno de los mejores momentos de su historia", ha destacado Casares que, tras hacer un repaso de datos de crecimiento económico y empleo, ha subrayado que nuestro país lidera "el avance en derechos y libertades" con medidas como la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad, el Ingreso Mínimo Vital o la ley que reconoce el derecho a morir con dignidad.

Casares ha señalado que España y Cantabria son "uno de los lugares más seguros del mundo", algo que es posible por la "profesionalidad, eficacia e innovación" en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y al compromiso de Gobierno de España poder dotar tanto a la Policía Nacional como a la Guardia Civil de "recursos humanos y económicos".

Ha enfatizado que Cantabria cuenta con el "mayor número de agentes de su historia" en la Policía Nacional, con 570 agentes actualmente frente a los 456 que había en 2019.

Y ha apuntado que, del total, 113 son mujeres, una muestra del "compromiso de que las mujeres vayan alcanzado responsabilidades al frente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

Por su parte, Urrutia ha destacado el compromiso del Cuerpo de Policía Nacional con la seguridad y libertad de todos los españoles y ha valorado su trabajo de colaboración con el Gobierno cántabro a través del Centro de Atención de Emergencias 112 y en la formación y mejor preparación de los cuerpos de policía local de la comunidad.

ASISTENTES AL ACTO

Los actos de conmemoración del Día de la Policía han contado con la asistencia de toda la cúpula policial y autoridades de Cantabria, entre las que se encontraban, además del delegado y la consejera, la presidenta del Parlamento, María José González Revuelta; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, José Luis López del Moral; el fiscal Superior de Cantabria, Jesús Arteaga; la jefa superior de Policía de Cantabria, Carmen Martínez, y el jefe regional de Operaciones, Carlos Jaime Martínez, entre otros.

Por parte del Gobierno de Cantabria también han acudido el director del Servicio de Emergencias de Cantabria, Samuel Ruiz, y la directora general de Igualdad y Mujer, Tamara González.