Cantabria aprueba el Plan de Sostenibilidad Energética 2021-2030, con el objetivo de generar un excedente del 10%

El consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti, informa en rueda de prensa sobre la aprobación del Plan de Sostenibilidad Energética de Cantabria (PSEC). - EMMA PORTILLO/GOBIERNO DE CANTABRIA

La ampliación de la central hidroeléctrica de Aguayo podría estar operativa en 2030 o 2031 SANTANDER 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado el Plan de Sostenibilidad Energética de Cantabria (PSEC) 2021-2030, con el objetivo de reducir la dependencia energética para que la región sea autosuficiente e, incluso, que genere más energía que la que necesita, concretamente un excedente del 10,26%.

Se trata de un objetivo "muy ambicioso", teniendo en cuenta que en 2024 "solo" se produjo en Cantabria el 30% de la energía eléctrica consumida.

Así lo ha anunciado el consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti, este viernes en rueda de prensa para informar del nuevo Plan de Sostenibilidad Energética.

Según ha explicado, esta herramienta básica de orientación estratégica para la región en materia energética entrará en vigor el próximo miércoles, 19 de agosto, tras su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), en sustitución del anterior plan 2014-2020, para dotar a los desarrollos en materia energética de "la mayor seguridad jurídica posible".

Arasti ha señalado que, a pesar de la reducción del consumo de energía eléctrica en el periodo 2014-2023, la dependencia energética ha aumentado como consecuencia del desplome de la generación eléctrica mediante la cogeneración, pasando del 57% en 2014 al 70% en 2024.

Entre los objetivos del plan se encuentran reducir las emisiones, priorizar el uso de las fuentes renovables, mejorar la dependencia energética de la comunidad autónoma e impulsar la inversión en I+D+I en el ámbito de las tecnologías energéticas.

Estas grandes metas están asociadas al cumplimiento de objetivos específicos para el horizonte del plan, que son descender las emisiones de gases de efecto invernadero en casi un 27% respecto de las que había en 1990, así como reducir la dependencia energética, alcanzando el 46% de contribución de las energías renovables en la generación total de energía eléctrica en 2030; y reducir en un 23,5% el consumo de productos derivados del petróleo.

Para lograr estos objetivos, el plan contempla una serie de actuaciones transversales, como el fomento del autoconsumo, el uso de energías renovables, la mejora de la eficiencia en edificios, en procesos industriales y en municipios, y el fomento a la movilidad sostenible.

PROYECTOS

En concreto, el titular de Industria ha citado proyectos como la ampliación de la central hidroeléctrica reversible de Aguayo, que va a incrementar su potencia en 1.000 megavatios más, con una inversión de 900 millones de euros, y que podría estar operativa en 2030 o 2031.

Se trata de una de las mayores inversiones privadas de la historia de Cantabria, para convertirse en la segunda central de bombeo más grande de España y una de las mayores de toda Europa.

Arasti ha indicado que este proyecto ha dado pasos "decisivos" este año, tras recibir la autorización administrativa de construcción en el pasado mes de junio.

Además, la Consejería de Industria declaró el interés público de la infraestructura también en junio y ya ha iniciado las obras para la habilitación de los accesos y la preparación de los terrenos.

El consejero ha señalado que la segunda gran medida del Plan de Sostenibilidad es la energía eólica, que recoge una potencia objetivo de 700 megavatios, que también es un objetivo "ambicioso", ha dicho.

Entro los proyectos más avanzados se encuentra el parque Somaloma-Las Quemadas, que el pasado 23 de junio fue nuevamente autorizado y se estima que entre en servicio en el segundo semestre de 2028; y el del Escudo, cuya construcción está "prácticamente completada", a falta de que el Ministerio de Transición Energética resuelva con urgencia los recursos existentes para que el parque pueda comenzar a generar energía este mismo año.

"Estamos sentando las bases para un sector energético más eficiente, sostenible y autosuficiente, capaz de sustentar el cambio de modelo productivo que queremos para la región", ha sentenciado.