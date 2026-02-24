Cantabria arranca 'Aula 0', el primer programa gratuito de coworking dirigido a jóvenes emprendedores - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cantabria ha inaugurado este martes 'Aula 0', el primer programa gratuito de coworking juvenil que la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad impulsa para "jóvenes con iniciativa, inquietud y ganas de construir aquí su proyecto de vida".

El Gobierno ha informado que se trata de un proyecto que se desarrolla en las instalaciones que el Centro Internacional Santander Emprendimiento (CISE) tiene en la Universidad de Cantabria, dirigido a emprendedores menores de 35 años que tengan una idea de negocio o una empresa de reciente creación, a quienes se proporciona un espacio físico de trabajo compartido, formación, mentorización, acompañamiento y conexiones de valor con otros emprendedores, entre otras ventajas.

La consejera del área, Begoña Gómez del Río, ha participado en la jornada de bienvenida a los primeros inscritos en el proyecto, financiado por su departamento con 23.000 euros y coordinado por el propio CISE, entidad de la Fundación de la Universidad de Cantabria para el Estudio y la Investigación del Sector Financiero (UCEIF), que combina un formación especializada y acompañamiento profesional.

Junto a la consejera, han explicado los pormenores del proyecto la presidenta de la Fundación UCEIF, Begoña Torre; el director del CISE, Ignacio Rodríguez; y la directora general de Juventud, Voluntariado y Cooperación al Desarrollo, Blanca Fernández.

"Porque emprender es un acto de valentía, es muy duro y no siempre sale bien, ya que es apostar por una idea cuando todavía es solo eso, una idea", el Gobierno quiere que "quienes den ese paso, no lo hagan solos, estén acompañados", ha explicado Gómez del Río.

En este sentido, ha mostrado su satisfacción por este tipo de proyectos que apoyan a la juventud "ilusionada" de Cantabria, que son "un orgullo", y les ayudan a superar "el miedo y la incertidumbre" que genera el emprendimiento.

Además, ha comprometido a "escuchar" a los jóvenes, la "primera misión" de la administración, porque para saber cómo y en qué ayudar, lo primero es saber escuchar, ha dicho.

Por otra parte, la consejera de Juventud ha pedido a los presentes que sigan siendo "reivindicativos" porque "cuestionarse las cosas, pedir y luchar" son consustanciales a ser joven. "Cantabria está deseando escucharos y hacer proyectos que lleguen y ayuden a los jóvenes", ha añadido al respecto.

Por su parte, Ignacio Rodríguez, ha recordado que 'Aula 0' es, sobre todo, un "espacio de conexión, formación y trabajo". Es decir, no solo es un espacio físico, donde poder trabajar, sino un lugar donde crear una red de contactos entre los participantes, con otros emprendedores y con el ecosistema de CISE.

'AULA 0'

'Aula 0' combina un espacio físico de trabajo compartido con un programa formativo y de mentorización que incluye sesiones presenciales y digitales centradas en competencias clave para el desarrollo empresarial, como design thinking, financiación, liderazgo, estrategia o acceso a mercado (Go to Market).

Además, fomenta la creación de una comunidad emprendedora activa, facilitando el contacto con mentores especializados, inversores y otros emprendedores, reforzando así tanto las capacidades profesionales como la red de contactos de las personas participantes.

El espacio de coworking está completamente equipado y dispone de conexión wifi, sala de reuniones, biblioteca especializada y un entorno de trabajo moderno, profesional y colaborativo.

APOYO AL EMPRENDIMIENTO

Desde 2022, más de 35 jóvenes han participado en programas de apoyo al emprendimiento juvenil en Cantabria en los que se enmarca 'Aula 0', contribuyendo a la creación y consolidación de nuevos proyectos empresariales en la región. Esta es la quinta edición de la iniciativa, si bien es la primera que tiene lugar en las instalaciones de la UC.

Jóvenes participantes en anteriores ediciones del programa han conseguido consolidar sus proyectos emprendedores, tales como 'Nort Delta' (https://northdeltasl.es/), 'Podunk Software' (https://podunk.es/) o 'Valientes' (https://www.somosvalientes.es/).

Precisamente, el impulsor de 'Nort Delta' ha intervenido en la jornada para contar su experiencia y dar recomendaciones a los participantes para sacar todo el partido a la iniciativa.

De hecho, tal y como ha subrayado la consejera, "Cantabria tiene talento, pero necesita oportunidades, acompañamiento y confianza", todo lo que representa 'Aula 0', porque "detrás de cada uno de ellos hay aptitud, esfuerzo y mucha ilusión".

Las inscripciones para formar parte de 'Aula 0' ya están abiertas y las plazas son limitadas, porque el acompañamiento es cercano y personalizado. Hasta el momento, se han apuntado 18 jóvenes, presentes en la jornada de bienvenida, donde han tenido la oportunidad de conocerse y generar las primeras dinámicas entre ellos. Además, han aprovechado para poner en común sus proyectos, capacidades y necesidades.

El programa se alargará hasta finales de junio, momento en el que se celebrará una jornada tipo 'Demo Day'.

Gómez del Río ha animado a todos los jóvenes que tengan una idea, un proyecto "o simplemente la inquietud de emprender, a dar el paso, y a aprovecharse de todo lo que esté a su alcance para avanzar en su objetivo".