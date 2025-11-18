Cantabria arranca el Plan de Humanización Sanitaria con la promesa de "cuidar" a personas y profesionales

El consejero de Salud, César Pascual, presenta el Plan de Humanización de la Asistencia Sanitaria 2025-2029 - GOBIERNO

SANTANDER, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud del Gobierno de Cantabria ha presentado este martes el Plan de Humanización de la Asistencia Sanitaria 2025-2029, una estrategia de legislatura "transversal e integral" que nace con la promesa de "cuidar" a los pacientes y a los profesionales sanitarios "como se merecen".

'Cantabria Más Humana' es el emblema que resume este plan, que será un "eje" esencial en la política sanitaria y persigue volver a los valores tradicionales de la medicina, para recuperar "los silencios necesarios, las miradas que tranquilizan, las manos que acompañan, las explicaciones que dan paz y serenidad".

Unos valores que se han perdido "en medio de pantallas, de agendas imposibles, de protocolos que crecen y de presión asistencial que se multiplica, no por falta de profesionalidad, sino de aire, de tiempo", ha dicho el consejero de Salud, César Pascual, en la presentación de este plan que confía en que será "una revolución sin ruidos".

Su objetivo será intentar enmendar la "deriva" de un sistema sanitario que "solo" piensa en enfermedades, "olvidando que detrás hay personas".

Para Pascual, humanizar es "algo más" que ser simpáticos, decorar pasillos o poner carteles de colores. "Humanizar es colocar la dignidad en el centro de nuestras miradas", así como "modificar la forma en que nos relacionamos, escuchamos, explicamos, acompañamos, decidimos con las personas, no sobre las personas".

El plan recién presentado no es solo para pacientes, sino que también contempla añadir excelencia técnica a la humanización. Eso sí, entendiendo que esa excelencia, sin humanidad, es "insuficiente" y viceversa.

Así, el documento se dirige también a aquellos que "levantan al sistema sanitario con su talento, con su vocación y, muchas veces, con su sacrificio". "No pedimos que sean héroes, porque llevan demasiado tiempo siéndolo, sino que sean humanos", ha dicho el consejero.

Para ello, cree que "lo primero que hay que hacer es cuidar a los profesionales".

LA TECNOLOGÍA COMO "PUENTE", NO COMO "MURO"

En paralelo, Salud defiende que la humanización significa, entre otras cosas, cuidar de la salud de las personas de forma integral, poniendo como centro al propio paciente entendiendo su humanidad y respetando su dignidad, a la vez que haciendo el sistema sostenible a largo plazo.

Para ello, apuesta por crear espacios donde las personas "respiren, comprendan, se orienten, donde la luz importe, donde el ruido se controle, donde los acompañantes puedan estar tranquilamente y donde la tecnología, sobre todo, sea un puente, no un muro que se interponga".

El Plan de Humanización de la Asistencia Sanitaria 2025-2029 así lo contempla, porque ha nacido de la "escucha activa" a profesionales, pacientes y familias.

En este sentido, Pascual ha pedido a todas las personas implicadas que esos valores se conviertan en "hábitos, gestos reales", en consultas, en pasillos, en urgencias, en domicilios, "en cualquier ámbito de trabajo donde estemos".

Por último, ha recordado que a pesar de los cambios "inevitables" de la sociedad, la tecnología, las formas de trabajar o los modelos de atención, hay algo que "no va a cambiar nunca" y es "la forma en la que una persona mira a otra cuando sufre", una mirada que es "especial e intrínseca" a la vocación de los profesionales sanitarios.

Eso es lo que hace "verdaderamente invencible" a nuestro sistema sanitario, ha defendido el consejero, que durante la presentación del documento ha estado acompañado de la directora general de Farmacia, Humanización y Coordinación Socio Sanitaria, María Isabel Priede, y de la concejala de Servicios Sociales, Familia, Salud, Autonomía Personal e Igualdad del Ayuntamiento de Santander, Zulema Gancedo.