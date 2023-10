Cantabria aspira a superar las cuotas de vacunación del año pasado y de antes de la pandemia

"Cantabria siempre ha sido una región que se ha vacunado mucho. En pandemia estuvimos en los niveles más altos", destaca Pascual



La Consejería de Salud del Gobierno autonómico aspira superar las cuotas de vacunación del año pasado e incluso también las anteriores a la Covid.

"Cantabria siempre ha sido una región que se ha vacunado mucho. En pandemia nos vacunamos muchísimo, estuvimos en los niveles más altos", ha destacado el consejero del ramo, César Pascual.

Ha respondido así a preguntas de los periodistas este lunes, cuando ha comenzado la campaña de vacunación conjunta contra la gripe y el Covid, en la que se administrará por primera vez de la gripe a niños de entre 6 y 59 meses; así como a bebés contra el virus respiratorio sincitial.

El responsable de Salud ha señalado que el objetivo de su departamento es superar los niveles de vacunación de la anterior temporada y, también, los previos a la pandemia, pues después de administrarse las primeras dosis para la inmunización frente a la Covid "hubo un poco de relajación por parte de la población".

Pero este año, como se han incorporado vacunas nuevas, como la del neumococo en personas mayores o la de la gripe en los niños, "se ha reactivado un poco el sentido general en la población de la vacunación", de ahí que en la Consejería esperan "volver a estar a la cabeza de las comunidades autónomas" en tasa de vacunación. "Lo esperable es que gripe y COVID también vaya muy bien, con el nivel de demanda que tenemos", ha apostillado.

De todas formas, y respecto al arranque de la campaña, Pascual ha evidenciado que como está haciendo muy buen tiempo estos días, la población no está "muy sensibilizada" aún a padecer gripes y a catarros, aunque ha recalcado que "lo importante es ir vacunando".

Sobre la inmunización para el virus respiratorio y sicitial, ha subrayado que la respuesta está siendo "muy buena", ya que incluso antes de comenzar la campaña había "mucha demanda" de padres, posiblemente por información previa, por lo que se espera una vacunación "muy buena".

Pascual ha añadido que también la gripe ha "despertado expectativas" entre los progenitores, al ser la primera vez que se puede vacunar a los niños, a lo que se suma la existencia de tasas de vacunación "muy buenas" en España, especialmente entre la población infantil, lo que a su vez "arrastra" a los adultos.

El consejero ha recordado que la vacunación del Covid y la gripe a los adultos se realizará administrando ambas dosis el mismo día, aunque ha matizado al respecto, y a preguntas de los periodistas, que no es obligatorio ponerse las dos, ya que es un proceso totalmente voluntario.

No obstante, cree que la gente que acuda a los centros de salud lo hará para recibir las dos, pues que "el problema" se produce cuando se separa la administración de ambas y quien que no se pone alguna no es por "rechazo", sino por "pereza", por no ir "dos veces a vacunarse".