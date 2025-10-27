Cantabria aumentará 12 millones la partida de estancias concertadas en el presupuesto de 2026

TORRELAVEGA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha avanzado este lunes que el presupuesto de 2026 contará con un aumento de 12 millones de euros, hasta alcanzar los 120, para la partida de estancias concertadas, "la más importante" en materia de Servicios Sociales, y que sube por tercera vez consecutiva los precios de los conciertos.

A lo que se suman los 200 millones que se van a destinar al Programa de Atención a la Dependencia y Promoción a la Autonomía Personal, frente a los 167 de 2023, una "consignación récord" que permitirá atender a más personas y mejorar las condiciones de los centros y los profesionales.

Se trata de las dos líneas más representativas que se integran en las cuentas del año que viene para Servicios Sociales, en las que Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) cuenta con 317,1 millones de euros, un 7,8% más -22 millones- que en el ejercicio de 2025.

Así lo ha anunciado la presidenta del Gobierno regional, María José Sáenz de Buruaga, este lunes en la visita a la Fundación Fernando Arce de Torrelavega, un centro que representa un "modelo integral de atención" para las personas con discapacidad, a las que acompaña a lo largo de las etapas de su vida, tanto a ellos como a sus familias.

Además del aumento en la partida del ICASS, Buruaga ha hecho referencia a otros "hitos destacados" para el próximo ejercicio, como el incremento de 2 millones de euros en los costes generales, destinados a "garantizar la calidad del servicio y la sostenibilidad de los centros".

También protagonizan una "sustancial" subida -entre el 50% y el 75%- la reserva de plaza y el precio del transporte para los usuarios del centro de día con Grado III.

Asimismo, la presidenta ha hecho referencia a las partidas para mejorar la calidad de la atención en los centros de Servicios Sociales o el incremento en 200.000 euros de ayudas a los cuidadores, "con apoyo directo a quienes atienden en casa a personas dependientes, incluidas las afectadas con ELA", con ayudas de hasta 25.000 euros anuales.

1,2 MILLONES PARA TELEASISTENCIA

La partida para Dependencia de los presupuestos de 2026 incluye más líneas de ayudas, como la teleasistencia, que asciende a 1,2 millones de euros, siguiendo en la apuesta por un servicio "avanzado, más personalizado y tecnológico", que permitirá a las personas mayores y dependientes seguir viviendo en su hogar con "tranquilidad", según Buruaga.

La Unidad de Promoción de la Autonomía Personal, que llevará a cabo funciones de seguimiento de ayuda a domicilio, la teleasistencia y apoyo a los cuidadores, dispondrá de una partida duplicada respecto al ejercicio anterior.

En esta misma línea, y como refuerzo de todas las líneas anteriores, la presidenta ha anunciado 23 millones de euros para las prestaciones económicas del sistema, así como el impulso de proyectos en marcha como el nuevo centro de día de Castro Urdiales para personas con deterioro cognitivo, el centro de apoyo a los cuidados a lo largo del ciclo vital en el CAIF de General Dávila o el centro asistencial de Parayas.

"Más recursos que nunca" en Cantabria, ha afirmado Buruaga, "al servicio de la dignidad de las personas, la igualdad de oportunidades y la cohesión de la sociedad".

ESTUDIO DE NECESIDADES 2025-2030

Durante su intervención, la presidenta ha destacado que el Gobierno ha ampliado el catálogo de servicios y prestaciones, así como la compatibilidad entre ellas, con un aumento de los recursos, los apoyos y las prestaciones, logrando "un mayor número de personas atendidas".

Además, ha subrayado que el Ejecutivo autonómico ha dado "un paso más" en la planificación de recursos de futuro con la elaboración de un Estudio de Necesidades 2025-2030, que permite "anticiparse y crecer con orden y sentido".

Los resultados de este estudio se han traducido, hasta la fecha, en 92 plazas nuevas en residencia de mayores, 16 más en centros de día, 12 en alojamientos para personas con discapacidad -5 de ellas en el propio Fernando Arce- y 7 nuevas en centros de día para discapacidad.

A ello se suma el "esfuerzo" para blindar el empleo de personas con discapacidad o el aumento de las ayudas para apoyar los costes salariales de los trabajadores con dificultades en los Centros Especiales de Empleo.

Acompañada por la consejera de Inclusión, Begoña Gómez del Río; el alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada, y por la presidenta de la Fundación Asilo, Luisa Mercedes López-Izárraga Pisano, Buruaga ha conocido los distintos centros que integran la Fundación Fernando Arce -educativo, residencial, ocupacional y de día- que dan una respuesta completa y coordinada a los pacientes y familiares.

La presidenta ha expresado que gracias a entidades como esta es posible lograr una sociedad "más justa, más inclusiva, más digna y más humana".

Buruaga ha puesto de manifiesto que la discapacidad y la dependencia es "un referente" en Cantabria, ya que se sitúa junto a Aragón entre las regiones con "menor limbo de personas para recibir una prestación".

Por su parte, la presidenta de la Fundación ha abogado por llenar "las pocas plazas que quedan" y el alcalde ha puesto en valor que Torrelavega es "una ciudad solidaria", en cuyo centro viven cántabros "de más de 40 municipios".