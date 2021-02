Sanidad avisa: Que no piense nadie que vamos a levantar medidas como si aquí no hubiera pasado nada

El consejero es "optimista" sobre la evolución, cree que se podría llegar al nivel 2 en un par de semanas pero aboga por la prudencia

SANTANDER, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez (PSOE), es "optimista" con la evolución de la tercera ola de COVID-19 en Cantabria; cree, aunque no asegura, que se podría llegar al nivel 2 de alerta (riesgo medio) en un par de semanas si los casos siguen a la baja pero advierte: "Que no piense nadie que vamos a empezar a levantar medidas como si aquí no hubiera pasado nada".

Así lo ha afirmado en declaraciones realizadas a RNE, recogidas por Europa Press, en las que el consejero ha abogado por la prudencia tanto sobre la evolución de la pandemia como sobre la relajación de medidas.

En este sentido, Rodríguez aunque se ha aventurado a afirmar que Cantabria podría ver reducida su la alerta por Covid a nivel 2, ha precisado a continuación que "puede ser que sí o puede ser que no".

Y es que, según ha dicho, esto es algo que depende "mucho" de los positivos diarios y ha indicado que para alcanzar una incidencia de 150 casos por 100.000 habitantes, que es la que se establece como máximo para la fase 2, se deberá tener menos de 62 casos diarios.

Respecto a la relajación de medidas, el consejero ha opinado que se debe de "aprender de la experiencia" y cree que hay que ser prudentes.