Cantabria ayuda a impulsar planes de igualdad de pymes con hasta 7.000 euros cuando haya medidas para personas LGTBI

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SANTANDER, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado este jueves el decreto de la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio del Gobierno regional por el que se establece una nueva regulación de las subvenciones destinadas a apoyar la implantación de planes de igualdad en pequeñas y medianas empresas de la región, con ayudas de entre 2.000 y 6.000 euros que podrán incrementarse en otros 1.000 cuando las beneficiarias incorporen medidas específicas para promover la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI.

El nuevo decreto sustituye al anterior marco regulador de estas cuantías, vigente desde 2017, y adapta el procedimiento a la normativa actual, al tiempo que simplifica los trámites para facilitar el acceso de las pymes a estas subvenciones, según destaca el Ejecutivo.

Las ayudas están dirigidas a pymes que tengan entre 4 y 49 trabajadores, cuyos centros laborales estén ubicados en Cantabria y que hayan inscrito su plan de igualdad en el Registro de Convenios Colectivos, Acuerdos Colectivos de Trabajo y Planes de Igualdad.

La cuantía se determina en función del tamaño de la empresa. Así, las compañías de entre 4 y 10 trabajadores podrán recibir 2.000 euros; las de 11 a 20 trabajadores, 3.600 euros; las de 21 a 30, 4.500 euros; las de 31 a 40, 5.200 euros, y las de 41 a 49 trabajadores, 6.000 euros.

Además, la cuantía correspondiente se incrementará en 1.000 euros cuando la pyme cuente con un conjunto planificado de medidas para alcanzar la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI y con un protocolo general frente al acoso y la violencia que contemple medidas dirigidas a estas personas. De este modo, podrán alcanzar los 7.000 euros en el caso de empresas de entre 41 y 49 trabajadores que cumplan los requisitos adicionales.

SIMPLIFICACIÓN

Una de las principales novedades del decreto es la simplificación de la gestión de las subvenciones, ya que la concesión se producirá una vez inscrito el plan de igualdad en el registro, lo que permite reducir los plazos y agilizar la tramitación, al no ser necesario solicitar un informe a la dirección general competente en materia de igualdad para comprobar la documentación aportada por las empresas.

Las subvenciones se darán mediante concesión directa, previa solicitud de las empresas interesadas, que deberá presentarse en el plazo máximo de tres meses desde que se dicte la resolución de comunicación de inscripción del plan de igualdad en el registro.

El nuevo modelo pretende adaptar las ayudas a las características del tejido empresarial de Cantabria, ya que, según los datos del ICANE recogidos en el decreto, el 99,13 por ciento de las empresas de la región tiene menos de 50 personas trabajadoras, lo que pone de manifiesto el peso de las pymes en la estructura empresarial regional.

El pago de las subvenciones se realizará de una sola vez y sin necesidad de constituir garantías, una vez concedida la ayuda y siempre que la empresa beneficiaria se encuentre al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y la Administración de Cantabria.

El consejero del ramo, Eduardo Arasti, ha destacado que esta nueva regulación pretende facilitar a las pequeñas y medianas empresas de Cantabria la implantación efectiva de planes de igualdad, eliminando cargas administrativas y "haciendo más ágil y sencillo el acceso a las ayudas".