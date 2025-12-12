Cantabria ayudará con 1,5 millones a ayuntamientos y juntas vecinales para mejorar edificios y viviendas de alquiler

Archivo - Sede del Gobierno de Cantabria - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha aprobado la convocatoria de ayudas a ayuntamientos y juntas vecinales por valor de 1,5 millones de euros para financiar inversiones en edificios de titularidad municipal para destinarlas tanto al uso público general como para incorporarlas al parque público de vivienda en alquiler.

En su reunión semanal, y también en el ámbito de Fomento, el Ejecutivo ha autorizado encargar a TRAGSA el servicio de retirada de nieve en el vial municipal de acceso desde la CA-183, Reinosa-Brañavieja, hasta Calgosa, para garantizar la vialidad invernal en una zona de alta montaña ante condiciones climatológicas adversas.

El Consejo de Gobierno también ha dado luz verde a la modificación de la Ley 9/2022 de Coordinación de Policías Locales, con el objetivo de actualizar la normativa y atender las demandas de los ayuntamientos.

Entre las novedades figuran que se autoriza a los agentes en prácticas a portar armas de fuego durante su formación, siempre que hayan superado la instrucción de tiro; se elimina la limitación temporal para reconocer cursos y prácticas previas; habrá una oposición unificada a nivel regional para los efectivos de nuevo ingreso en 2026; el curso básico de formación teórico-práctica podrá ser realizado por un número de aspirantes superior al de plazas convocadas; y, en materia retributiva, se reconoce el derecho de los funcionarios en prácticas a percibir sueldo, pagas extraordinarias y trienios, así como complementos si desempeñan un puesto de trabajo.

Dentro de la Consejería de Presidencia y Justicia, también se ha autorizado la interposición de dos recursos contencioso- administrativos contra sendas resoluciones del delegado del Gobierno en Canarias, dictadas los pasados 18 y 21 de noviembre, por las que se ordena el traslado y reubicación en Cantabria de dos extranjeros menores acogidos en esa comunidad autónoma, al considerarse ambas decisiones "contrarias a los intereses y competencias" de la región en la materia.

En materia de empleo, y dentro del departamento de Educación, se ha aprobado el Decreto de Oferta de Empleo Público docente para 2025, correspondiente a la tasa de reposición de los cuerpos docentes, y que contempla 235 plazas: 150 para el Cuerpo de Maestros, 82 para Profesores de Secundaria y 3 para Música y Artes Escénicas. Serán convocarán mediante procesos selectivos que deberán realizarse dentro del plazo máximo establecido por la normativa estatal y se reserva un cupo mínimo del 7% de las vacantes para personas con discapacidad.

El departamento que dirige Sergio Silva ha aprobado siete convenios de colaboración con los ayuntamientos de Mazcuerras, Santiurde de Reinosa, Cabezón de la Sal, San Miguel de Aguayo, Valdeolea, Los Tojos y Solórzano para reforzar el programa de recursos para la educación básica y secundaria obligatoria. El fin es aliviar la carga económica de las familias y garantizar el acceso universal a los recursos educativos en condiciones de igualdad.

El convenio con Mazcuerras beneficiará al alumnado del CEIP Malacoria (primaria) y de los institutos Foramontanos y Valle del Saja (secundaria) durante el curso 2025-2026. El acuerdo con Santiurde de Reinosa se extenderá durante tres cursos (2025-2028) con ayudas de 30 euros por alumno del IES Montesclaros. Cabezón de la Sal se beneficiará en los ejercicios 2025-2026 y 2026-2027 para estudiantes del IES Foramontanos y del IES Valle del Saja.

En el caso de San Miguel de Aguayo, el convenio cubrirá los cursos 2025-2026 y 2026- 2027 en el IES Montesclaros. El acuerdo con Valdeolea tendrá vigencia durante tres cursos (2025-2028) para alumnado del IES Montesclaros. El convenio con Los Tojos beneficiará a estudiantes del IES Foramontanos y del IES Valle del Saja durante los cursos 2025-2026 y 2026-2027.

Y el convenio con Solórzano se aplicará en el curso 2025-2026 para estudiantes de educación básica en el CEIP Jesús del Monte y centros concertados como el Apostolado del Sagrado Corazón, del IES Ricardo Bernardo, del IES San Miguel de Meruelo y del Colegio Aguanaz.

También se ha aprobado la prórroga por cinco años del convenio con la Universidad Internacional de Valencia, para la realización de prácticas del Grado en Educación Infantil, Grado en Educación Primaria y del Máster Universitario en Formación del Profesorado en centros educativos cántabros. Este acuerdo garantiza la continuidad de la colaboración iniciada en 2021.

En Turismo, se ha autorizado la firma de un acuerdo de agrupación entre Cantabria y Asturias para ejecutar el Plan de Digitalización e Inteligencia Artificial del Patrimonio Prehistórico, financiado con fondos europeos Next Generation EU. Este proyecto cuenta con un presupuesto de 12,95 millones, de los que Cantabria gestionará 11,79 millones y el Principado 1,15 millones.

Finalmente, en Salud se ha autorizado la firma de un convenio de colaboración entre el Servicio Cántabro de Salud y Cruz Roja Española en Cantabria para el proyecto 'Atención a la Infancia Hospitalizada' en Valdecilla.