Cantabria, la CCAA donde más cayó la compraventa de viviendas en enero, un 18%, según los notarios

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SANTANDER, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas ha disminuido un 18 por ciento en enero en Cantabria en comparación con el mismo mes del año anterior, hasta las 649 unidades, el mayor descenso del país y 6,6 puntos por encima del experimentado en el conjunto del país (-11,4%), según datos del Consejo General del Notariado dados a conocer este jueves.

Por su parte, el precio medio se ha situado en 1.948 euros el metro cuadrado, un 15,9% más caro que hace un año, el quinto mayor por comunidades y, de nuevo, por encima del aumento nacional, que fue del 9%.

En concreto, las operaciones de compraventa de pisos han caído en enero en Cantabria un 11,1%, hasta las 496, mientras que las de unifamiliares se han hundido un 34,6%, el mayor descenso de las comunidades, hasta las 153.

Mientras, el precio de los pisos ha crecido un 20,9%, el tercer mayor alza del país, hasta los 2.398 euros el metro cuadrado, y el de las viviendas unifamiliares ha subido un 5,5%, por debajo de la media (+7%), a 1.346 euros.

Y en cuanto a la superficie media de las viviendas, en Cantabria se ha reducido en enero un 6,5%, hasta los 115 metros cuadrados, el segundo mayor retroceso por comunidades autónomas y en contraposición al incremento del 1,1% a nivel nacional.

BAJA EL NÚMERO DE PRÉSTAMOS PERO AUMENTA SU CUANTÍA

Por otra parte, en el primer mes del año se han contabilizado en la comunidad autónoma 336 préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda, un 13,2% menos que en enero de 2025, la cuarta mayor caída del país y por encima del descenso registrado de media en España, que fue del 6,8%.

Por contra, la cuantía promedio de estos préstamos ha ascendido en enero un 12,8%, hasta un promedio de 153.251 euros.

El porcentaje de compras de viviendas financiadas mediante un préstamo hipotecario se ha situado en el 51,8%, menos que en el conjunto de España (53,2%).

Además, en este tipo de compras con financiación, la cuantía del préstamo ha supuesto de media el 70,1% del precio.

DATOS NACIONALES

En enero se han contabilizado en España un total de 49.685 compraventas de viviendas, un 11,4% menos que en el primer mes de 2025, mientras que la concesión de préstamos hipotecarios para su adquisición ha retrocido un 6,8%, hasta las 26.450 operaciones, tras haber crecido ininterrumpidamente en los 21 meses anteriores.

Por su lado, el precio del metro cuadrado ha subido un 9% interanual en España, hasta los 2.065 euros por metro cuadrado, con los mayores avances en La Rioja (+27,5%) y Castilla-La Mancha (+23,3%).

Por tipo de vivienda, las compraventas de pisos han disminuido un 12,6% interanual en enero, situándose en las 37.405 unidades, mientras que las unifamiliares se han reducido en un 7,8% interanual, hasta llegar a las 12.280 unidades.

Por su parte, los precios de los pisos han avanzado un 10,6% en enero, hasta alcanzar los 2.382 euros por metro cuadrado, máximos desde julio de 2007, mientras que el precio de las viviendas tipo unifamiliar ha alcanzado los 1.539 euros/m2, un 7% más interanual, lo que supone superar por primera vez el máximo de la serie histórica de julio de 2007.

La compraventa de vivienda se ha reducido en quince comunidades autónomas y creció en las dos restantes, con avances solo en Castilla-La Mancha (+6,1%) y La Rioja (+5,6%).

Por su parte, las comunidades autónomas con mayor retroceso que la media nacional (-11,4%) han sido Cantabria (-18%), Comunidad de Madrid (-15,9%), Andalucía (-14,2%), Navarra (- 14,2%), Galicia (-13,9%), Islas Canarias (-13,6%), País Vasco (-13,3%), Islas Baleares (-13,2%).

Respecto al precio, en trece autonomías se ha registrado un encarecimiento en el precio de la vivienda y en las cuatro restantes disminuyó.

Así, ha habido subidas de dos dígitos en La Rioja (+27,5%), Castilla-La Mancha (+23,3%), Comunidad Valenciana (+16,7%), Islas Canarias (+16,5%), Cantabria (+15,9%), Islas Baleares (+14,2%), Asturias (+13,7%), Comunidad de Madrid (+11,5%), Cataluña (+10,9%).

En esta línea se han producido avances, aunque de manera más modera, en Castilla y León (7,5%) y Andalucía (6,1%). En cambio, los precios de la vivienda han anotado retrocesos en Navarra (-4%), Extremadura (-3,7%), País Vasco (-0,8%) y Región de Murcia (-0,4%).

Los préstamos hipotecarios para la compra de vivienda en enero han caído un 6,8% interanual, hasta las 26.450 operaciones, y con una cuantía promedio que ha ascendido un 13,4% interanual, hasta los 186.857 euros en promedio.

El porcentaje de compras de viviendas financiadas mediante un préstamo hipotecario se ha situado en el 53,2%. Además, en este tipo de compras con financiación, la cuantía del préstamo ha supuesto de media el 72,3% del precio.

Los préstamos hipotecarios han tenido descensos en Andalucía (-14,5%), Comunidad Valenciana (-13,4%), Castilla y León (-13,3%), Cantabria (-13,2%), Región de Murcia (-12,3%), Islas Canarias (-12,0%), Aragón (-11,7%), Galicia (-11,5%), País Vasco (- 9,7%), Extremadura (-5,1%), Islas Baleares (-5,1%), La Rioja (-5,0%), Navarra (-3,4%), Comunidad de Madrid (-2,7%).

Por el contrario, Castilla-La Mancha (+15,3%), Cataluña (+2,5%) y Asturias (+1,1%) fueron las tres autonomías en las que ha aumentado el número de préstamos hipotecarios.

En cuanto a la cuantía promedio de los nuevos préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda ha crecido en todas las autonomías, destacaron los aumentos de dos dígitos en La Rioja (+38%) y Navarra (+25,7%), Aragón (+24,9%), Islas Baleares (+19,6%), Región de Murcia (+17,8%), Galicia (+17,4%), Islas Canarias (+16,3%), Comunidad de Madrid (+16%), Comunidad Valenciana (+15%), Cantabria (+12,8%), Asturias (+10,9%) y Castilla y León (+10,2%).