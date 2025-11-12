Cantabria celebra el consenso en el CISNS, "que prima el interés de las mujeres"

MADRID/SANTANDER 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud de Cantabria, César Pascual, ha celebrado el consenso alcanzado entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad para fijar indicadores básicos en los cribados, "que prima el interés de las mujeres".

Así, de exigir 62 indicadores iniciales "con medidas judiciales", se ha acordado enviar tres --cáncer de mama, colorrectal y de cérvix-- "a pesar de la incapacidad de la ministra (Mónica García) de buscar consensos y optar por la descalificación y la confrontación como estrategia", ha declarado el consejero tras la celebración del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

Pascual ha indicado que los datos de la estrategia de cáncer de Cantabria se enviarán a la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) que se reunirá este jueves. Y respecto al resto de indicadores, "se estudiará su implantación y desarrollo", ha señalado.

"El enconado debate ha sido fruto de una mala comunicación inicial fuera de lugar", ha subrayado Pascual, apuntando que, finalmente, el Ministerio de Sanidad "ha cedido en su confrontación".

Por su parte, la ministra de Sanidad ha anunciado este miércoles que las CCAA gobernadas por el PP se han comprometido a entregar los datos de los programas de cribado de cáncer de mama, colorrectal y de cérvix, al tiempo que ha celebrado que los 'populares' hayan "reculado" y "recapacitado" en este asunto tras semanas sin llegar a un acuerdo.

"Celebro que hayan decidido colaborar entre todas las instituciones para devolver la confianza a la ciudadanía, que estaba -y sigue- preocupada por el problema y la negligencia ocurrida en Andalucía. Cuando quieran, pueden entregarnos los datos", ha señalado García en la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

La ministra ha invitado a los CCAA a remitir los datos de los programas de cribados en la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) que se reunirá este jueves. "Mañana, aunque no está en el orden del día, se puede tratar este tema", ha añadido la ministra.

En este sentido, García ha señalado que, por el momento, se han acordado tres indicadores básicos: "Hemos acordado que hay tres paquetes de indicadores que son básicos. Que es la población a la que invitas, la población que responde y la población que da positivo", ha explicado la ministra, quien ha asegurado que el objetivo es "analizar los datos con las comunidades autónomas y poder ver en qué se puede mejorar".

Al hilo, la titular de Sanidad ha subrayado que en la Ponencia de cribados, celebrada hace seis meses, los técnicos de todas las consejerías se pusieron de acuerdo en ampliar estos indicadores. "Hay comunidades que nos han mandado 12 indicadores, otras nos han mandado 10 y otras 5, pero todos giran en torno a esas tres poblaciones. Población que responde, población que es detectada y población que es tratada. Muy sencillo", ha reiterado García.

La ministra espera que, con estos datos, se genere "confianza y transparencia" del Sistema Nacional de Salud entre la población. "Lo primero que tiene que haber es transparencia y confianza en que los gobernantes y los consejeros del PP no tienen nada que ocultar y nos dan los datos con total normalidad", ha agregado.

"NOS PODRÍAMOS HABER AHORRADO ESTAS SEMANAS DE DESCONFIANZA"

A partir de ahora, García ha asegurado que se continuará trabajando con las comunidades autónomas para mejorar las tasas y los indicadores de los programas de cribado. Sin embargo, ha asegurado que, tras este paso de las CCAA 'populares', "se podrían haber ahorrado todas estas semanas de desconfianza".

"Ha sido un Consejo Interterritorial relativamente tenso, pero que hemos terminado haciendo lo que hacemos en todos ellos, que es acabar poniéndonos de acuerdo en que la ciudadanía se merece la confianza de un órgano que tiene que trabajar por y para los ciudadanos y por y para los pacientes y para el Sistema Nacional de Salud. Eso es lo que hemos hecho", ha destacado.

PROGRAMAS DE INVIERNO

La ministra espera que, tras este acuerdo, también se puedan llevar a cabo otras medidas con las CCAA, como la publicación de programas de invierno para afrontar la gripe, un asunto que, según ha comunicado, también se ha abordado durante el CISNS.

"A ver si este mismo espíritu que ha salido hoy de coordinación y cooperación lo llevamos a cabo también para los programas de invierno y los programas para afrontar la gripe", ha resaltado García, a la vez que ha lamentado que el año pasado los consejeros del PP se negaron a que tener este protocolo común.

Por ello, confía en que en la Comisión de Salud Pública de este jueves también salga que este protocolo común y una coordinación entre todas las comunidades para afrontar la nueva epidemia de gripe.

FALTA DE PROFESIONALES SANITARIOS

Por último, respecto a la falta de profesionales especialistas -que también se ha tratado en el CISNS a petición del PP-, García ha afirmado que se trata de un problema a nivel europeo, ya que, a pesar de que se cuenta con un 20 por ciento más de profesionales, no son capaces de ampliar la demanda.

"Es verdad que hay áreas en las que hemos hecho todo lo que está en nuestra mano: ampliar las plazas, mejorar las condiciones, ampliar la jubilación activa", ha detallado.

En este sentido, ha indicado que retener el talento no se consigue solamente a base de incentivos, sino también de hacer la Atención Primaria "más atractiva". "De ahí el Plan de Atención Primaria. Estamos haciendo todo lo posible", ha asegurado.

"Tenemos que seguir hablando de cómo hacemos para retener ese talento y cómo hacemos también para que todos los profesionales en su capacitación sean capaces de desarrollar todo el valor de su capacitación para poder llegar a la mayor demanda posible", ha finalizado.