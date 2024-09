Cantabria celebra su primera Feria de Mayores centrada en combatir la soledad no deseada

SANTANDER, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cantabria celebrará este fin de semana, 28 y 29 de septiembre, en el Palacio de Exposiciones de Santander, su primera Feria de Mayores con un programa de eventos centrado en combatir la soledad no deseada porque "se ha convertido en un problema social" contra el que el Gobierno regional ya está trabajando en un plan estratégico.

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Begoña Gómez del Río, junto al director general de Dependencia, Atención Sociosanitaria y Soledad no Deseada, Eduardo Rubalcaba, ha presentado este miércoles en rueda de prensa este encuentro "fundamental" para unir a los mayores e incentivarles a "salir de casa y hacer amigos" para "atajar la soledad".

Y es que el 20% de las personas mayores se encuentran en situación de soledad no deseada, según los datos del Observatorio Estatal de Soledad No Deseada, lo que se extrapola a que en Cantabria "unos 100.000 cántabros están o han estado en algún momento sufriendo la soledad no deseada".

La titular del área, además de anunciar el plan estratégico, también indicado que el Consejo de Gobierno aprobará esta semana la creación del Consejo de Personas Mayores de Cantabria, un órgano consultivo y de asesoramiento que se constituirá antes de final de año.

En cuanto a la feria, que se celebrará bajo el lema 'Atajemos la soledad no deseada, mejor en compañía', ha detallado que se desarrollará durante el sábado y el domingo, con entrada libre, de 11.00 a 20.00 horas, y que habrá 16 ponencias, 11 talleres y 8 actuaciones, así como otros servicios destinados a mejorar la calidad de vida de los mayores.

Habrá también una zona expositiva con un total de 77 stands temáticos sobre salud y servicios, como medida de la presión arterial o de la vista y audición, entre otros. También se ubicarán expositores de productos agroalimentarios, espacios con marcas de moda outlet.

En la Feria también tendrán presencia instituciones y asociaciones como la Policía Nacional, el Colegio Oficial de Enfermería de Cantabria y la Red Cántabra de Desarrollo Rural, ha anunciado la consejera.

Entre la amplia gama de actividades y servicios del evento, destacan las 16 ponencias que, durante las dos jornadas, impartirán la Policía Nacional, sobre seguridad dirigida a personas mayores o los colegios de Enfermería y Farmacéuticos, sobre cuidados o medicamentos.

Incluso, se ha previsto un espacio para que los asistentes conozcan "de primera mano" al Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), "que nos pongan cara y voz", ha dicho la consejera. En este espacio, responsables del ICASS informarán sobre los servicios y prestaciones de Cantabria.

Además, entre los 16 talleres previstos, destacan los de formación "muy interesante y útil" para entender mejor las nuevas tecnologías y el uso del móvil, videollamadas, "que unen mucho, sobre todo con los nietos" o whatsapp seguro, entre otros, que se sumarán a los de cuidados, memoria, imagen o cocina.

"El ocio también estará presente en la Feria", ya que va a contar con una variada programación de entretenimiento con actuaciones musicales, zona de baile, sorteos, desfile de moda, comida o merienda pasiega, ha subrayado Gómez del Río.