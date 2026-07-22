Cantabria convoca ayudas para promover actividades de mejora de la prevención de los riesgos laborales - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha convocado las ayudas del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo (ICASST), por un importe de 370.000 euros, para la realización de actividades territoriales en el ámbito de la prevención de riesgos laborales.

En un comunicado, el Ejecutivo regional ha explicado que estas subvenciones están dirigidas a las organizaciones empresariales y sindicales más representativas en la planificación, programación, organización y control de la gestión relacionada con la mejora de las condiciones de trabajo y la protección de la seguridad y salud de los trabajadores, así como las fundaciones u otras entidades constituidas por aquellas para la consecución de cualquiera de sus fines.

Asimismo, a las organizaciones empresariales y sindicales más representativas en Cantabria en su ámbito sectorial correspondiente y a las fundaciones u otras entidades constituidas por aquéllas para la consecución de cualquiera de sus fines.

Se subvencionarán actividades relacionadas con la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, especialmente, en las pequeñas empresas, de tal manera que las acciones subvencionables podrán ser de información, de asistencia técnica y de acciones de promoción del cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales.

Así, las acciones se podrán agrupar en proyectos, tanto para la realización de acciones intersectoriales como para la realización de acciones sectoriales, en el marco de la Estrategia Cántabra de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2028, cuyas líneas prioritarias de actuación a desarrollar en los diferentes proyectos subvencionables son mejorar la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; gestionar los cambios derivados de las nuevas formas de organización del trabajo, la evolución demográfica y el cambio climático desde la óptica de la prevención de riesgos laborales, y mejorar la gestión de la seguridad y salud laboral en las pymes mediante la integración efectiva y la formación.

Igualmente, reforzar la protección de las personas trabajadoras en situación de mayor riesgo o vulnerabilidad, incorporando la perspectiva de género, y fortalecer la coordinación institucional ante futuras crisis.

Las actuaciones subvencionables se podrán desarrollar entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de junio de 2027.