Cantabria convocará 899 plazas de las OPE de 2025 y 2026, de las que 718 serán por turno libre

Archivo - Oposiciones de la Oferta de Empleo Público (OEP) en la Universidad de Cantabria - RAUL LUCIO/GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria tiene previsto convocar 899 plazas al sumar las Ofertas Públicas de Empleo (OPE) de 2025 y 2026, de las que 718 serán por turno libre y por el sistema único de oposición, ya que se elimina la fase de concurso.

Del total, 496 plazas serán para personal funcionario y 403 para personal laboral. Así, será la mayor convocatoria pública de toda la legislatura y una de las más numerosas de la última década, tal y como ha destacado la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, en la rueda de prensa que ha ofrecido este martes para presentar la oferta.

En concreto, corresponden a la OPE de 2026 un total de 488 plazas, a las que se suman 26 que quedaron desiertas de convocatorias anteriores. De ella destacan como las categorías más numerosas las de empleado de servicios, con 48 plazas; técnico sociosanitario, con 45; de operario de montes-bombero forestal, con 39; o auxiliar de enfermería, con 22.

En total está previsto convocar 91 procesos selectivos, que se irán poniendo en marcha según la necesidad de cubrir las plazas de cada categoría, y en algunos casos será de forma "inminente", con exámenes este mismo verano, a partir del 1 de julio. En concreto, la consejera ha señalado como especialmente urgentes las de bombero forestal o auxiliar de enfermería.