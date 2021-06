Cantabria creará 861 plazas de cero a tres años entre 2021 y 2023

Más de 300 alumnos de núcleos en riesgo de despoblación tendrán gratuito el transporte escolar, al que se destinan 100.000 euros diarios

Cantabria tiene previsto crear 861 plazas de escolarización de cero a tres años en los ejercicios 2021, 2022 y 2023, a partir de este año en el que cuando arranque el próximo curso, en septiembre, empezarán a funcionar las aulas de un año, que se crearán con fondos europeos.

Así lo ha anunciado el presidente, Miguel Ángel Revilla, en su primera intervención en el Debate sobre el estado de la Región, que se celebra este martes en el Parlamento.

Revilla ha incidido en que estas nuevas aulas que se pondrán en marcha -creando 287 plazas de cero a tres años anualmente entre 2021 y 2023- se impulsarán también en los municipios rurales, en los que "no hay iniciativa privada de guarderías", porque es "justo" hacerlo en lugares "donde si no llega la Administración pública sabemos que no llega nadie".

Al hilo, ha puesto de relieve la "potente red" de aulas de dos años que ya tiene Cantabria, "a diferencia de otras comunidades", que ya está "totalmente consolidada", por lo que se destinarán los fondos europeos tramitados a través del Ministerio de Educación y Formación Profesional a ampliarla donde sea necesario y a comenzar el despliegue de las de un año.

100.000 EUROS DIARIOS AL TRANSPORTE

Otra de las intenciones del Gobierno cántabro para el próximo curso es sufragar el transporte escolar a los estudiantes de Bachillerato y FP residentes en municipios en riesgo de despoblamiento, una reivindicación "histórica y absolutamente justa" de estos pueblos.

De este modo, desde septiembre 307 alumnos de 148 núcleos de población tendrán este servicio gratuito, con la intención de ir ampliando esa gratuidad a más municipios.

Según ha detallado el presidente, Cantabria destina 100.000 euros por día lectivo al transporte escolar, lo que supone más de 18,3 millones de euros al año, "más que lo que dedica, por ejemplo, la Comunidad de Madrid", a pesar de la diferencia de habitantes (581.000 cántabros frente a más de seis millones en la capital).

Por ello, Revilla ha reivindicado una vez más un modelo de financiación autonómica que tenga en cuenta el coste efectivo de los servicios.

FP

Al margen del apoyo a la escuela rural, el Ejecutivo tiene como objetivos seguir caminando por una educación de excelencia y hacer una "apuesta decidida" por la FP, para lo que también aprovechará los fondos europeos.

Así, de los 95 millones asignados ya a Cantabria, 12 -más del 12,5%- se destinarán a la puesta en marcha de una red de centros integrados de FP, con la creación de dos nuevos y la mejora de otros dos. Esta apuesta permitirá en los dos últimos años de legislatura un "cambio trascendental".

Y es que ya este año, la región cuenta con la oferta de FP "más amplia y diversa de su historia", y en septiembre tendrá 720 nuevas plazas y 12 títulos nuevos.

También de cara al próximo curso, la comunidad está preparándose para mantener aún medidas frente al Covid-19 y con el "compromiso" de un "nuevo esfuerzo" en recursos para que el ámbito educativo sea "seguro", después de haber superado el último curso con "éxito rotundo", según el presidente, quien ha destacado que Cantabria ha sido una de las cinco autonomías en las que se ha desarrollado de forma totalmente presencial.

Igualmente, ha destacado que el sistema educativo cántabro destaca entre los mejores de España "en todos los indicadores", siendo una de las cuatro comuunidades con una tasa de abandono escolar temprano inferior a la europea (9,1 frente al 10,2).

OBRAS

Por otro lado, Revilla ha recordado las nuevas infraestructuras que está previsto construir, con obras adjudicadas y en tramitación por importe superior a los 9 millones. Entre ellas, la ampliación del IES Valentín Turienzo o la ampliación del colegio Ambrosio Gómez.

También próximamente se licitará la ampliación del Marcial Solana y del IES Lope de Vega, y se está avanzando en la tramitación del Conservatorio de Música y Danza de Torrelavega.

Igualmente, los fondos europeos permitirán acometer un proyecto "muy ambicioso", según Revilla, valorado en 23 millones, para la transformación del sistema educativo, que tendrá como epicentro una nueva plataforma tecnológica para aglutinar "todo lo que necesita la comunidad educativa". Se complementará con la modernización de los equipos informáticos de los centros, para la que se adquirirán más de 19.000 nuevos.

UNIVERSIDAD

Por último, el presidente ha ensalzado el trabajo desarrollado en el ámbito de la Universidad de Cantabria (UC), un "lujo" para la comunidad con "unas de las mejores ratios del país" y hacia la que el Gobierno ha "reafirmado su apuesta" con un contrato-programa que "garantiza su eficiencia financiera" de forma independiente a los posibles cambios políticos.

Además, ha dicho que se están "revirtiendo los recortes de otras épocas" y que se han reducido las tasas y aumentado la fifnanciación de las becas, a la par que está en tramitación la Ley de Ciencia e Investigación.